"Dónde estaba toda esa mercancía que tanto necesitaba el pueblo en medio de la pandemia", se pregunta una cubana

Una ciudadana que se llama Diana Lourdes cuestionó a las autoridades cubanas por no ofrecer a la población los productos que hoy vende en las tiendas de Moneda Libremente Convertible en el momento más crítico de la pandemia del nuevo coronavirus.

"¿Dónde estaba toda esa mercancía que tanto necesitaba el pueblo en medio de la pandemia, que exigía higiene 100% y no lo vimos nunca?", escribió en su cuenta de Facebook.

Se mostró enfadada porque durante todo este tiempo no había "nada de nada", pero "de un día para otro, como un acto de magia amanecen las tiendas abarrotadas hasta el cuello de productos de aseo, efectos eléctricos, y comida, pero a costo de dólares verdes".

La cubana se preocupó también por aquellos que no tienen familiares en el extranjero para que recarguen las tarjetas bancarias en MLC.

"Una vez más se afirma el dicho popular que el camino del infierno está lleno de buenas intenciones", agregó. "Sería muy justo haber compartido aunque sea ¼ de esta mercancía tan necesitada por el pueblo, para tener acceso a ella en la moneda nacional, que es la que verdaderamente recibimos como pago en el país".

El mensaje de Diana Lourdes recibió un grupo de respuestas por parte de otros usuarios de Facebook.

"Los favorecidos son los familiares de las personas que se fueron cuando la escoria en los 80, los del 94 y así sucesivamente, las familias come candela que no sé les fue nadie, hoy no tiene con qué bañarse", dijo alguien.

Otra persona comentó: "Cada día me convenzo más que eso lo hacen con toda intención, para que el pueblo sufra más y se sienta cada vez más desilusionado y decepcionado, que el pueblo vea los buenos productos del capitalismo, se les salgan las babas y tengan que resignarse a no poder adquirirlo con su propio esfuerzo".

No es la primera persona que se preocupa por la inmediatez con la que abastecieron las tiendas recaudadoras de divisa en Cuba. Ana María Ortega Tamayo, directora general de Tiendas Caribe, dijo que en solo 72 horas lograron importar y distribuir todos los productos para cada una de las tiendas abiertas a lo largo y ancho del archipiélago cubano.

“Sobre que hemos guardado mercancías o restado a la red, el pueblo merece saber que muchos de estos productos se han recibido en las últimas 48 horas en los territorios. Se recibieron en la madrugada y en una operación conjunta se llevaron a las provincias con prontitud”, explicó la funcionaria.