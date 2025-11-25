Jeff Bezos paga una multa cada mes solo por mantener un capricho en su casa de Beverly Hills

Vídeos relacionados:

El multimillonario Jeff Bezos lleva meses pagando una multa mensual de 1,000 dólares por un capricho paisajístico en su mansión de Beverly Hills, California.

La propiedad del magnate tiene una valla vegetal más alta de lo permitido por las leyes municipales, y él ha decidido mantenerla así para proteger su privacidad.

De acuerdo con las ordenanzas locales, las cercas o setos del jardín delantero (“front yard”) no pueden superar los 3 pies (unos 0,9 metros), o un máximo de 6 pies (1,83 m) si están más atrás, siempre que sean parcialmente visibles al público.

Sin embargo, la barrera vegetal de Bezos sobrepasa esos límites, según confirmaron medios como Hindustan Times, y varios influencers que han visitado la zona. Han documentado in situ las dimensiones de la valla “ilegal” que rodea parte del perímetro de la propiedad, para reforzar la privacidad del magnate.

Bezos, cuya fortuna supera los 200 mil millones de dólares, compró la propiedad en 2020 por unos 165 millones de dólares. Está situada en la exclusiva zona de Trousdale Estates y cuenta con varios acres de jardines, piscina y estructuras auxiliares.

Las redes sociales han criticado la actitud del fundador de Amazon, considerando que “solo alguien extremadamente rico puede darse el lujo de incumplir la ley pagando una suscripción mensual”. Para muchos, el caso refleja cómo las normas parecen más flexibles cuando se trata de los más poderosos.

El código municipal de Beverly Hills regula estas alturas para preservar la estética y las vistas del vecindario, pero en este caso, Bezos parece haber decidido que la privacidad vale más que las multas.