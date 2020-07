Cantante cubana Aymée Nuviola y su esposo dieron positivo al coronavirus

La cantante cubana Aymée Nuviola y su esposo Paulo tienen coronavirus. Así lo ha anunciado la propia ganadora de dos Premios Grammy a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales en el que cuenta a sus seguidores que tanto ella como su pareja han dado positivo en el test de COVID - 19.

"A ustedes que me acompañan en cada paso que doy, quiero compartirles que mi esposo, Paulo, y yo salimos positivos con COVID - 19", comenzó su escrito que acompañó de una fotografía de ambos.



"Han sido unos días difíciles pero gracias a Dios y a los médicos estamos estables en casa. Estas últimas semanas hemos seguido activos en las redes y con mis lives cada sábado para seguir animándolos y no alarmarlos en medio de esta pandemia. Seguiremos conectados lo más que podamos porque nos llena de alegría poder compartir con ustedes", añadió.



Para concluir, quiso animar a todos sus admiradores que "se portean" y tomen las medidas de protección necesarias para evitar un mayor contagio y propagación del coronavirus, ya que asegura que pasar por la enfermedad "no ha sido fácil".

"Les pedimos que por favor se protejan, porque esto no ha sido fácil. Le damos las gracias por sus palabras de aliento y sus oraciones. Seguiremos adelante con nuestra fe en Dios", concluyó.

Además de Aymée Nuviola, ya son varias las figuras públicas cubanas que en las últimas semanas han dado a conocer la noticia de que han contraído el coronavirus.

Los deportistas de élite Aroldis Chapman y Yasiel Puig; la actriz cubana Aly Sánchez y su familia, el hijo del presentador Carlos Otero y uno de los más recientes, el cantante de música urbana Osmani García "La Voz", han estado lidiando cara a cara con la enfermedad.

La situación del coronavirus en Florida, donde residen los cubanos mencionados anteriormente, continúa haciendo estragos y cobrándose vidas humanas.

Según los datos que reportó el pasado martes el Departamento de Salud de Florida, los fallecimientos de residentes por el COVID-19 se había elevado a 186, marcado un nuevo récord en el estado tras pasar la cifra de 173, la última más alta desde el inicio de la pandemia. Hasta el momento, el total de muertes se resumen en 6117.