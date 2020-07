Seguridad del Estado impide salir de sus casas a periodistas y activistas cubanos

Varios activistas y periodistas independientes cubanos amanecieron este jueves vigilados por agentes de la Seguridad del Estado, quienes les han impedido salir de sus casas y no han sabido decirles el motivo de la retención.

La reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, afirmó que no sabe por qué es la vigilancia, y que ni los propios oficiales conocen la causa de esta medida.

Otra reportera, Mónica Baró, de la revista El Estornudo, explicó que intentó salir de su vivienda pero dos mujeres oficiales del Ministerio del Interior y un hombre vestido de civil la abordaron para informarle que no podía salir “por el aislamiento”.

"Les pregunté cómo era posible que yo no pudiera salir de mi casa a hacer compras cuando la calle estaba llena de gente, cuando el parque cercano estaba lleno de gente, y se limitaron a responder que yo no podía salir “por el aislamiento”. Les pedí que no subestimaran mi inteligencia, que estábamos viendo los tres la cantidad de personas que había en la calle, que era obvio que había otras razones para impedirme salir de mi casa, y que prefería que me dijeran que no podían darme esa información y nada más", detalló en un post publicado en Facebook.

"No sé por qué yo hoy estoy más aislada que el resto de Cuba, no sé por qué cuatro oficiales me impiden salir de mi casa. No tengo la menor idea. Me hicieron salir a un interrogatorio el 17 de abril cuando la situación de la pandemia era mucho más sensible y hoy no puedo salir. A nada", comentó.

Por su parte, el rapero y activista Maykel Osorbo publicó un video en la red social donde se ven a dos policías custodiando su vivienda.

""sí me levanté hoy, es que no pueden vivir sin mí, como me quieren, sueñan conmigooo", afirmó.

La también activista Omara Ruíz Urquiola también denunció que desde ayer los agentes se encontraban interrogando a sus vecinos y que posiblemente no podría ir a un turno médico que tenía previsto para hoy.

"Andan interrogando gente y mañana tengo tratamiento. Ojalá y usen su simulacro de cerebro, voy al hospital y sin criminales, ok?", dijo la víspera.

Hoy confirmó que "Acaba de llamar "Rita" para "aconsejarme" no salir de mi casa. No se identifica claramente, esto es acoso!".

Otra activista que quedó sorprendida por la repentina restricción de este jueves fue Diasniurka Salcedo Verdecia: "Buenos días alguien puede explicarme que está pasando???? Acaban de informarme que tengo prohibido salir, yo tengo consulta en La Habana y dice la seguridad que no puedo moverme !!!! Qué coñooooooo es esto?", se preguntó.

Asimismo, responsabilizó a los que le impidieron ir a su consulta de lo que pueda pasarle.

"Soy diabética, IBA a consulta, en mi muslo tengo una lesión y la dictadura no me dejó mover, abajo Díaz-Canel !!!! Qué coñooooo pasa malditos!!! Los hago responsable lo que me pase, glicemia en 27", afirmó.

Yoani Sánchez también denunció que "Un operativo de la Seguridad del Estado en los bajos de nuestro edificio nos impide salir a la calle. Ni mi esposo, el periodista Reinaldo Escobar, ni esta servidora podemos poner un pie fuera de esta mole de concreto... "hasta nuevo aviso", advierte un policía político vestido de civil."

Todos los vigilados coinciden en que nadie ha sabido explicarles la causa de la retención.

El pasado 20 de julio las periodistas Iliana Hernández, Mónica Baró y Luz Escobar denunciaron que no pudieron salir de sus casas. Ese día estaba prevista una manifestación contra la homofobia frente al ICRT.

Hace pocas semanas esa fue también la estrategia de la Seguridad del Estado para limitar la libertad de expresión y participación de activistas, opositores y periodistas independientes en una manifestación pacífica para exigir respuestas sobre la muerte del joven cubano Hansel Hernández a causa de un disparo de un policía en Guanabacoa.