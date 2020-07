Padre denuncia indiferencia del sistema de salud cubano ante el caso de su hijo

Un padre cubano ha denunciado en las redes sociales la terrible situación de salud por la que atraviesa su hijo de 15 años, quien padece de osteogenénesis Imperfecta tipo tres, una dolencia para la cual las autoridades sanitarias de la isla no le ofrecen ninguna solución.

Ariel Gómez Rodríguez publicó en su muro de Facebook las radiografías de la espalda de su hijo.

El adolescente necesita ser operado con urgencia debido a que la escoliosis tan pronunciada que sufre le está comprimiendo sus órganos.

“En Cuba nos han dicho que no le pueden operar porque no tienen los recursos, a pesar de que se han realizado operaciones más complejas a deportistas y otras personalidades. Pero tampoco han tramitado para que se haga en otro país, como han hecho con tantas personalidades y familiares de la gama alta de este país que sabemos que han viajado por motivos nada vitales, como son tratamientos de fertilidad y otros”, explicó.

“El silencio y la indiferencia a nuestro caso insinúan una respuesta clara. Nadie pretende hacer nada, sino esperar a que poco a poco Emanuel se apague ante los ojos de ese sistema de salud del que tanto ego hacen”, añadió.

“Pero nuestra respuesta como padres es que no callaremos. Tenemos a Dios por fortaleza y con Él no existe el miedo. Gritaremos al mundo entero, y aun cuando los nuestros no nos ayuden, sabemos que de algún lugar Jesús enviará el socorro. Por favor, compartan. Gracias y que el Señor les Bendiga”, concluyó.

Su hijo, Emanuel Gómez, es un fan del fútbol europeo y su equipo favorito es el Real Madrid.

Él también pidió ayuda en su cuenta de Facebook.

“Por favor, sé que esto no tiene nada que ver con fútbol o con algo del Real Madrid. Pero necesito que me ayuden, porque esa persona que está en esas condiciones soy yo y necesito todo su apoyo para poder ser operado lo antes posible. Por favor, compartan esta publicación necesito su ayuda”, escribió.

“Si quieren me pueden contactar a mi WhatsApp +5356682360. Que Dios los bendiga”, agregó.