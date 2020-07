"Vida nueva": El Taiger y Yomil estrenan canción junto a El Dany tras su muerte

Después de más de una semana sin la presencia física del cantante cubano de música urbana Daniel Muñoz (El Dany), las muestras de cariño y respeto hacia al fallecido exponente del género no han cesado de aparecer en las redes sociales.

Ahora, el reguetonero cubano José Manuel Carvajal, mejor conocido como El Taiger, ha querido honrar la memoria del artista sacando a la luz en su canal de YouTube el último sencillo que grabó junto a Yomil y El Dany antes de su inesperada muerte.

Se trata de Vida nueva, uno de los temas que formarán parte del próximo álbum de estudio de Yomil y El Dany llamado Los Champions y que tiene prevista su salida a luz a través de todas las plataformas digitales el próximo 26 de agosto.

"Nuestro país es grande, nuestra cultura también. Hagamos un antes y un después de esto. Me encantaría que por primera ves ustedes nos lleven a los más alto de la música en el mundo. Pongan su mano en eso, en especial en esta ciudad de Miami", expresó El Taiger en una publicación que hizo en Instagram que acompañó de una fotografía de Yomil y El Dany.

"Vida nueva, me gustaría cantar esta canción en unos premios grandes con mi hermano Yomil a mi lado en honor no 'al duro', si no al 'más duro'", agregó haciendo referencia a El Dany.

Yomil Hidalgo, su amigo y compañero de dúo, han apoyado el detalle de El Taiger y desde su cuenta de Instagram ha invitado a todos sus seguidores a que disfruten del estreno del sencillo, pues así lo hubiese querido El Dany.

"Hoy a las 8 pm todos pasen por el canal del El Taiger para que puedan disfrutar del estreno de este temazo Vida nueva, otro tema del álbum Los Champions es un regalo de parte de estos humildes servidores y sabemos que mi hermanito estará muy feliz de que todos la puedan disfrutar. El 26 de agosto es el día", escribió en el día de ayer.

La vida de El Dany se apagó con apenas 31 años de edad el sábado 18 de julio en el hospital Calixto García de La Habana, donde se encontraba ingresado por un dolor en las piernas.

Según informó horas más tarde del fallecimiento el periódico oficial cubano Granma, el integrante de Yomil y El Dany falleció a causa de una afección cardiovascular aguda.

Sin embargo, dicho comunicado tomó un rumbo diferente cuando un día después Yomil Hidalgo compartió en su cuenta de Instagram un desgarrador vídeo en el que aseguró que el motivo de la muerte de "su hermanito" había sido por una "negligencia médica".

