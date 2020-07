Altos funcionarios del MINREX amenazan a corresponsal de la agencia EFE en Cuba

Dos altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de Cuba amenazaron a la corresponsal de la agencia española de noticias EFE en La Habana, Lorena Cantó, por salir en defensa de los activistas y periodistas independientes en la isla.

El jueves, Cantó criticó en su cuenta de Twitter que agentes de la Seguridad del Estado impidieron salir de sus casas a varios activistas y periodistas independientes.

“Periodistas independientes de Cuba denuncian que, una vez más, las autoridades les impiden salir de su casa. No les ofrecen ninguna justificación, cosa que no me extraña, porque se trata de una persecución imposible de justificar. Las historias son de quienes las cuentan”, expresó la corresponsal en un tuit.

La publicación fue inmediatamente rebatida por dos funcionarios, quienes pusieron en duda la veracidad de la denuncia y cuestionaron la función que, de acuerdo con las reglas del gobierno cubano, debe realizar un corresponsal extranjero.

Juan Antonio Fernández Palacios, subdirector de la Dirección General de Prensa, Comunicación e Imagen del MINREX, advirtió a la reportera con un "ya hablaremos".

“Lo de ‘independientes’ me ofrece dudas. Es más, no lo creo. De lo otro dices, ya hablaremos, porque tampoco me parece ni creo sea la función de una corresponsal hacer política interna. Las historias no son de quienes se las inventan”, expresó Fernández Palacios, quien fungiera como representante de Cuba ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La segunda respuesta vino de Alberto González Casals, director del Centro de Prensa Internacional.

“¿A qué llamas ‘periodistas independientes’, Lorena Cantó? Tu tuit es sin dudas es activismo político, lo que no le corresponde a EFE”, señaló González.

Este jueves periodistas y artistas independientes y activistas por la democracia en Cuba amanecieron vigilados por agentes de la Seguridad del Estado, quienes no les dejaron salir de sus casas sin explicarles la causa de la retención.

La reportera de CiberCuba, Iliana Hernández; Mónica Baró, de la revista El Estornudo; Yoani Sánchez y Reinaldo Escobar, del diario 14ymedio, así como el rapero Maykel Osorbo, publicaron en sus redes sociales imágenes y videos que permitían ver a los agentes represores apostados frente a sus viviendas.

A la activista Omara Ruíz Urquiola la llegaron incluso a llamarla por teléfono para advertirle que no saliera, después de que horas antes agentes del régimen estuvieran interrogando a sus vecinos.

“Acaba de llamar ‘Rita’ para ‘aconsejarme’ no salir de mi casa. No se identifica claramente, ¡esto es acoso!”, relató Ruiz Urquiola.