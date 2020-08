Beatriz Luengo se confiesa: "Es un pensamiento muy privado pero quizás a alguien le puede servir"

La cantante y compositora española Beatriz Luengo compartió una íntima confesión con sus seguidores, con el deseo de que su historia pueda inspirar a otras personas que han sufrido a causa de las inseguridades con su cuerpo.

La belleza de la también actriz y escritora es innegable: sus cautivadores ojazos, sus carnosos labios y su cabello largo, ondeado y oscuro. Sin embargo, Beatriz lidió durante mucho tiempo con una parte de su cuerpo que, según los cánones de belleza impuestos, no era "perfecto".

La artista estuvo durante años sintiéndose insegura con el tamaño de sus senos, y pasó mucho tiempo intentando disimularlo hasta que se dio cuenta de que en realidad ella misma se sentía satisfecha con su cuerpo y solo estaba cediendo ante las presiones.

"Usaba rellenos para mi pecho y sujetadores que me apretaban tanto que me dolía la cabeza. Un día me miré en el espejo y me di cuenta que era la parte de mi cuerpo más bonita y que como no cumplía el canon establecido en mi cabeza, ni siquiera me había parado a pensarlo, desde entonces decido mostrarlo como es sin tratar de aparentar lo que no tengo", escribió la cantante.

"Qué importante es simplemente pararnos un momento a observarnos sin compararnos y sin tratar de pertenecer a un canon establecido", añadió.

Beatriz reconoció que su historia es "un pensamiento muy privado pero lo comparto porque quizás a alguna persona le puede servir, porque seguramente hay muchas partes de ti preciosas de las que aún no te has dado cuenta".

En efecto, muchas de sus seguidoras agradecieron sus palabras y su reflexión, algunas compartieron historias similares y otras confesaron que igual sucumbían a tales presiones y se sentían exhaustas.

Recientemente, en una entrevista en el programa Zapeando, Beatriz confesó que de niña sufrió acoso escolar (bullying) por su físico.

"Me decían niña mono porque tenía bigotito y pelito por los lados de la cara, y mi abuela un día me dijo 'ya eso se va a acabar'. Fuimos a una feria y me compró una camiseta de Mowgli, y entonces me dijo: 'vas a ir al colegio y cuando te vuelvan a decir niña mono, les dices sí, tengo mi propia camiseta'", contó la cantante.

Al principio no confió en la recomendación de su abuela, pero no tenía más nada que perder. Se puso la camiseta y, en el instante en el que los demás niños vieron que no le afectaban las burlas, se acabó el acoso.

Beatriz Luengo, casada con el artista cubano Yotuel Romero, es hoy una reconocida y premiada compositora, cantante y actriz. Además, escritora, con un rotundo éxito con su libro El despertar de las musas, que ya va por la séptima edición.

