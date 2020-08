Youtuber cubano se vuelve viral con las respuestas a sus preguntas más calientes

El youtuber cubano Iván Valdés Permuy, actualmente radicado en España y conocido como Listillo Cubano, se viralizó en redes con las respuestas a las preguntas más calientes que ha realizado en las calles de Barcelona.

El joven interceptó a varias personas para hacerles las preguntas más incómodas sobre sexo, dando paso a ocurrentes e hilarantes respuestas, que le han valido 1,3 millones de reproducciones en su cuenta de Facebook, y con las cuales ha entrado a las mejores compilaciones de la popular red de video corto TikTok, donde tiene más de 7,6 millones de vistas.

¿Cuántas veces has tenido sexo en un día? ¿Alguna vez has fingido un orgasmo? ¿Cuál es la mentira más grande que le has dicho a alguien para tener sexo? ¿El tamaño realmente importa?, son las preguntas más 'inocentes' en esta atrevida apuesta del Listillo.

El youtuber cubano se hizo popular por sus divertidas cámaras ocultas en La Habana, en las que hacía derroche de una especial cualidad para ese tipo de humor.

A eso también le ha sacado jugo desde que se radicó en Barcelona hace medio año. Desde allá ha publicado las mejores reacciones de los españoles al verlo salir del mar diciendo que había llegado nadando desde Cuba, o los comentarios de la gente el primer día de desconfinamiento tras una larga cuarentena.

Además de siempre lanzar preguntas picantes o comprometedores que arrancan las carcajadas de sus seguidores, el Listillo también ha realizado experimentos sociales para ver cuántos españoles apoyan a un inmigrante recién llegado.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.