Descemer Bueno sobre Fernando Rojas: "Nunca vi a un viceministro hablar sobre mis aportes a la cultura cubana"

El cantautor Descemer Bueno respondió al viceministro de cultura Fernando Rojas, quien este domingo dijo en un tuit que el cantautor era "una víctima de la mafia de Miami" y sus declaraciones eran provocadas por "la presión de los anexionistas".

"No sé exactamente qué fue lo que dijo [Fernando Rojas] pero me doy cuenta de lo importante que es mi verdad y lo tanto que se escucha internacionalmente mi voz, porque con todo lo que yo he hecho por la cultura cubana él nunca ha hablado de mí. Nunca he visto a ningún viceministro hablar de mis aportes a la cultura", dijo Descemer en una directa en su cuenta de Facebook.

"De hecho pensé que si se expresaban se expresarían a través de una de sus mascotas", dijo el artista, aún perplejo con el hecho de que el propio viceministro entrara en un rifirrafe en Twitter por sus declaraciones.

"Me llama mucho la atención la importancia que me han dado ahora que rompo mi silencio", confesó el intérprete de No debí dejarte sola.

"Es muy fácil tener un puestecito de viceministro y cagarte en todo el mundo, en el sufrimiento ajeno, y ha habido mucho sufrimiento", matizó Descemer.

Este fin de semana, Descemer Bueno "salió del clóset político", como lo definen muchos usuarios en redes sociales. El artista hizo varias directas criticando al Gobierno cubano y sus dirigentes, a quienes calificó de delincuentes y racistas.

Sus declaraciones han sido aplaudidas por algunos y cuestionadas por otros, que consideran que su cambio ha sido muy abrupto, sobre todo porque comenzó cuando se vio afectado personalmente por el Gobierno cubano y hasta ese momento se negaba a meterse en temas políticos.

En su directa de esta tarde, el artista reafirmó su nueva postura y resaltó que los cubanos deben levantar sus voces y exigir sus derechos.

"No se dejen confundir por ese gobierno que nos está oprimiendo", sostuvo. "Ellos quieren que nosotros nos quedemos callados para seguir perpetuando la misma política donde ellos y solo ellos nos dicen qué hacer, donde nos tratan como corderos y ni usted ni yo ni nadie tenemos voz ni voto".

"Ojalá te pueda volver a ver y que seas libre y soberana", dijo sobre Cuba.