Desaparecida una joven de 17 años en La Habana

La adolescente de 17 años Elizabeth Ávalos López se encuentra ausente de su casa en el municipio habanero de Regla desde el sábado y los familiares han intentado encontrarla sin obtener resultados, dijo a CiberCuba la madre de la chica.

La última vez que se tuvo conocimiento de la chica fue el fin de semana, cuando se encontraba con otro grupo de jóvenes en el parque de la calle G, Vedado, y desde entonces no se ha sabido más nada, dijo Agniet Lopez a este medio.

La última foto que se tiene de la adolescente fue en ese parque de la capital, donde se ve abrazada a un muchacho, alguien que la madre asegura que no conocía y ha recorrido en varias oportunidades ese parque para ver si alguien la había visto.

Tras publicar en Facebook un mensaje alertando de la desaparición de su hija, Agniet López fue a la policía a hacer la denuncia, pero le dijeron que debían pasar 72 horas para que fuera oficial la desaparición. Es por eso que ha esperado hasta este martes para regresar a la estación de la PNR y continuar el proceso.

"Sin embargo no me he quedado parada", aclara López a este medio para explicar todas las averiguaciones que por su cuenta ha hecho hasta hoy.

Asegura la mujer que la primera pista que tuvo fue el joven que aparece con su hija en la fotografía. "Es un muchacho de Regla- nos cuenta- y cuando hablé con él me dijo que Elizabeth se fue con dos muchachos para la playa de Bacuranao.

Con ese dato logró localizar a los dos chicos, quienes le aseguraron que el domingo comieron con la chica y la montaron en un P15 con destino a Regla.

Luego fue hasta el lugar conocido como Emboque de Luz, en La Habana Vieja y desde donde sale la lanchita de Regla para dejar sus contactos por si alguien la ve.

"Eso es todo lo que sé y lo que hemos hecho", finalizó López.

Con toda esa información volverá a presentarse en la estación de policía de Regla, para formalizar la denuncia y poner en manos de las autoridades todo el proceso investigativo que permita saber el paradero de Elizabeth Ávalos López.

Los familiares piden a las personas que tengan cualquier información sobre el paradero de la joven, se comuniquen con el padre de la joven al teléfono (+53) 7797 6703.