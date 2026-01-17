Cubano de 35 años lleva casi un mes desaparecido en Holguín

Vídeos relacionados:

Un hombre de 35 años, natural del reparto Vistalegre, en la ciudad de Holguín, lleva casi un mes ausente de su hogar a pesar de que su familia no ha dejado de buscarlo.

Su nombre es Yazmani Creo Pupo, y fue visto por última vez el pasado 23 de diciembre.

Padece esquizofrenia y diabetes, dos condiciones que aumentan considerablemente el peligro de su ausencia prolongada.

Según sus familiares, aunque acostumbraba a caminar por distintos puntos de la ciudad, siempre lograba volver por sus propios medios, lo que hace que su desaparición actual resulte especialmente inquietante.

Su hermana y otros parientes han difundido repetidamente su caso en Facebook, explicando que ya recorrieron hospitales, estaciones de policía e instituciones psiquiátricas sin obtener resultados concretos.

Captura de Facebook / Yeni Yuniel Freire

La familia insiste en que cualquier dato, por mínimo que sea, puede marcar la diferencia y permitir que Yazmani sea localizado con vida.

Su hermana, Yeni Yuniel Freire, compartió dos mensajes en Facebook el 1 de enero y nuevamente el 14 de enero, en los que pide ayuda para encontrarlo.

Captura de Facebook / Yeni Yuniel Freire

En sus publicaciones, Freire advierte que Yazmani tiene problemas de salud, por lo que cada día sin noticias incrementa la angustia.

A estos llamados se suma el del usuario Leonides Ayarde Zamora, quien el 27 de diciembre solicitó apoyo para hallar al joven, describiéndolo como una persona con una condición mental congénita.

En su mensaje explica que la familia ya tocó todas las puertas oficiales posibles sin éxito y que la única vía que les queda es apelar a la solidaridad de la ciudadanía a través de Internet.

Estos casos reflejan un patrón preocupante: ante la escasa eficacia en la búsqueda institucional, los parientes de los desaparecidos terminan convirtiendo Facebook y otras plataformas virtuales en su principal herramienta.

En Cuba, la desaparición de personas continúa siendo un drama que muchas familias enfrentan prácticamente solas.

La falta de respuestas efectivas por parte de las instituciones deja a los allegados de los desaparecidos sin otra opción que acudir a las redes sociales, a medios independientes y a figuras influyentes en Internet para difundir los casos y pedir ayuda directa a la población.

Allí publican fotos, datos personales y números de contacto, esperando que alguien, en la calle o en línea, aporte una pista que las autoridades no han logrado obtener.

La situación no solo expone la vulnerabilidad de quienes desaparecen, sino también la desprotección de sus familias, que cargan con el peso emocional y organizativo de la búsqueda.

Mientras tanto, la comunidad juega un papel clave, compartiendo información y prestando atención a rostros y nombres que circulan a diario en redes sociales, en un esfuerzo colectivo por suplir lo que el sistema no está garantizando.