Familiares mantienen activa la búsqueda de Yanara Fernández, desaparecida en Las Tunas en agosto de 2024

La organización Alas Tensas activó nuevamente la alerta por la desaparición de Yanara Fernández Méndez, una mujer de 39 años cuyo paradero se desconoce desde el 5 de agosto de 2024 en la ciudad de Las Tunas.
En una publicación difundida en Facebook, la organización pidió colaboración ciudadana y recordó que "cualquier detalle puede ser clave para localizar a Yanara".
De acuerdo con la información proporcionada por su familia, Yanara es de piel blanca, ojos negros, cabello castaño y escaso, mide aproximadamente 1,60 metros y no presenta marcas visibles.
Reside en la Avenida Roberto Reyes, en el reparto La Guayaba.
La familia informó además que padece esquizofrenia, pero estaba controlada con tratamiento médico y apoyo familiar.
Antes de su desaparición, llevaba una rutina estable. Según los datos compartidos por Alas Tensas, "realizaba las tareas del hogar, atendía a su madre y a sus hijos".
También conocía de memoria los teléfonos de sus familiares y "nunca había salido de la provincia".
Sabía identificar los puntos de referencia hacia su vivienda, el hospital y los domicilios de personas cercanas, lo que refuerza la preocupación por las circunstancias que rodean su desaparición.
Para cualquier persona que tenga información, la familia facilitó los teléfonos 31345329, 31371465 y 31395285, insistiendo en que cualquier pista, por pequeña que parezca, puede resultar decisiva.
Más de un año sin respuestas mientras crece la angustia de una familia
A los nueve meses de su desaparición, su tía Mirna Méndez escribió en redes sociales un mensaje cargado de angustia: "Lamentablemente, vuelvo a escribir pidiéndole a Dios por mi sobrina Yanara Fernández Méndez… sigo preguntándome: ¿Dónde estás? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué no apareces?".
En ese momento también cuestionó la falta de avances oficiales: "¿Qué hace la Policía de Las Tunas que no da con ella?".
Los familiares han reiterado en distintas publicaciones su llamado a la solidaridad ciudadana y han pedido que se compartan los avisos para que "Cuba entera se entere que hay una familia llorando por la pérdida de Yanara Fernández Méndez y que pedimos justicia".
Desde las primeras semanas, la familia alertó que Yanara necesita medicación, sin especificar cuál, y expresó su temor de que se encuentre en malas condiciones de salud.
Los reportes iniciales indicaron que la mujer fue vista por última vez cuando salió de la casa de su pareja con rumbo a la vivienda de su madre, a donde nunca llegó.
Desde entonces, sus allegados aseguran que la han buscado "en cada rincón que nos imaginamos que pueda estar", sin resultados, y que no han recibido información concluyente por parte de las autoridades.
El caso de Yanara Fernández se inscribe en un contexto en el que se han vuelto frecuentes los reportes de personas desaparecidas en Cuba.
Ante la falta de canales oficiales eficaces, las familias recurren a las redes sociales y a organizaciones independientes para visibilizar sus casos, con la esperanza de obtener alguna pista que permita reencontrarse con sus seres queridos.
