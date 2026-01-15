Madre cubana clama por ayuda tras casi cuatro meses de la desaparición de su hija en Matanzas

Foto © Captura de video de Facebook de Nio reportando un crimen y Facebook / y Yoslaydis Remedios Armenteros

La desaparición de Yoslaydis Remedios Armenteros, una cubana de 38 años vista por última vez el 18 de septiembre de 2025 en el poblado de Máximo Gómez, municipio Perico, Matanzas, es un nuevo ejemplo del desamparo que enfrentan las familias en la Isla cuando buscan a un ser querido y no reciben respuestas de las autoridades.

Su madre, Tamara Caridad Armenteros, ha tenido que recurrir a las redes sociales y plataformas de creadores de contenido para difundir el caso, luego de no obtener información clara por parte de las instancias oficiales.

En un video, la mujer describe la situación como una agonía constante. Tras casi cuatro meses de la desaparición, nadie ha sido capaz de decirle a esta madre qué pudo haber sucedido con su hija.

"La Policía no me da información, es como si no estuviera trabajando desde el primer momento", denunció Tamara en un video.

"Suplico si alguien que la haya visto, alguien que tenga alguna información, por favor, que se comuniquen a mi teléfono. Es 58-34-91-82. Estoy desesperada, no puedo más", dijo entre lágrimas.

La atribulada mujer aseguró que ha ido a La Habana a presentar denuncias y realizar gestiones ante el Departamento de Atención a la Ciudadanía y el Comité Central del Partido Comunista, y todo ha sido infructuoso.

"Solamente me dicen que están trabajando y ya, tengo que esperar. Pera esperar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que seguir esperando?", cuestionó.

La denuncia fue visibilizada en Facebook por el creador de contenido Nio Reportando un Crimen y amplificada por la plataforma feminista Alas Tensas, que se han convertido en refugio para familiares de personas desaparecidas que buscan apoyo ante la falta de respuesta institucional.

Un rostro, una historia, una urgencia

Yoslaydis fue vista por última vez alrededor de las 6:20 pm del 18 de septiembre de 2025. Desde entonces, no ha vuelto a comunicarse con su familia, lo que resulta especialmente alarmante, ya que, según su madre, mantenían contacto diario varias veces al día.

El 22 de septiembre fue presentada la denuncia formal ante la Policía de Perico como persona ausente del domicilio. Pero con el paso del tiempo la familia no ha recibido información concreta ni evidencias visibles de avances en la investigación.

De acuerdo con datos recabados por la periodista Marta María Ramírez, Yoslaydis es de piel mulata, pelo negro y presenta señas particulares importantes, como una cicatriz quirúrgica en la mano derecha y un queloide por quemadura en la mano izquierda.

Además, tiene dificultades para caminar debido a una isquemia cerebral que le provocó parálisis en el lado derecho del cuerpo.

Es natural de Cárdenas. La última dirección conocida es Aranguren No. 271, entre Carrillo y Línea, Máximo Gómez, Perico.

El día de su desaparición vestía short verde y blusa negra, y llevaba consigo su teléfono móvil.

Su familia insiste en que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser vital.

Cuando la búsqueda se traslada a Internet

La historia de Yoslaydis pone en evidencia una realidad cada vez más común en Cuba: las familias de personas desaparecidas se ven obligadas a convertirse en investigadoras, comunicadoras y gestoras de su propia búsqueda, trasladando a las redes sociales y a los medios independientes una responsabilidad que debería recaer en las instituciones.

Influencers, periodistas independientes y plataformas ciudadanas se han convertido en los principales canales para difundir rostros, descripciones y llamados urgentes, mientras las familias esperan respuestas que no llegan por la vía oficial.

Tamara Caridad Armenteros ha pedido que cualquier persona que tenga información se comunique directamente al teléfono 58349182. Su único deseo, repite, es poder encontrar a su hija y volver a abrazarla.