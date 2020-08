Diván celebra sus cinco años de carrera musical con un recuerdo de sus inicios

El joven cantante cubano Diván Sotelo, conocido simplemente como Diván, está celebrando sus primeros cinco años de carrera musical, los cuales han estado colmados de éxito y del cariño del público.

Para celebrarlo, el artista compartió un fragmento del videoclip de Tu perfume en el aire, uno de sus primeros éxitos, con la participación de la actriz cubana Claudia Álvarez.

"Cuando miro estos videos y tengo mil recuerdos lindos. Gracias a mi gente por tanto cariño en estos 5 años de carrera", escribió Diván.

"Desde que escuché esa canción me volví fan a ti y tu música, gracias Divan por existir y felicidades por tu talento y todos tus logros", "Bello, me encantan tus canciones, eres mi artista favorito", "Esa fue una de mis favoritas, aunque todas las que hagas me encantan", "Precioso, tienes un talento único, de eso se trata la música, de trasmitir y tú lo tienes de sobra", "Siempre has dado lo mejor. Me encanta tu trabajo", escribieron algunos de sus seguidores junto al video.

En 2015, Diván saltó a la fama con esta y otras canciones, pertenecientes a su primer álbum Tu perfume, que se colaron en la preferencia de inmediato. Su talento y su melodiosa voz le valieron rápidamente el apodo del Justin Bieber cubano y pasó a ser conocido como "la nueva voz del género urbano" con solo 19 años.

Entre sus principales éxitos están Tu piel, En tu cama, Te necesito, Tu perfume en el aire, Pelearnos un ratico y Lo aprendió conmigo.

