María Celeste Arrarás protagoniza primera portada digital de People en Español

La periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás se convirtió en la protagonista de la primera portada digital de la revista People en Español, medio al que también ofreció la primera entrevista tras su mediático despido de la cadena Telemundo.

"¡Me levanto con esta linda sorpresa Gracias @peopleenespanol por escogerme para tu primera portada digital. Les dije que cosas buenas venían porque cuando uno es transparente y solo maneja pensamientos positivos y amorosos la vida te canta. Gracias a todos en la revista por el apoyo de siempre y gracias a todos ustedes por los mensajes tan hermosos que he leído UNO POR UNO", escribió la periodista en sus redes sociales.

María Celeste también dedicó unas palabras a so colega, la periodista cubana Myrka Dellanos, quien le mostró su incondicional apoyo y el honor que siente de haber compartido pantalla con ella.

"Y no puedo dejar fuera a @myrkadellanos por su solidaridad, tu fibra humana siempre sobresale", destacó.

María Celeste, que ha sido portada de la edición impresa de People en Español en 17 ocasiones, ofreció a la revista una exclusiva sobre su despido del programa Al Rojo Vivo, del cual era conductora y directora editorial desde el 2002.

"Nunca es agradable ser despedido", confesó la periodista. "Me sentí con el pecho apretado".

Al día siguiente de su despido, María Celeste se levantó por primera vez en casi 20 años sin tener que adentrarse en una agitada rutina de preparación para su programa Al Rojo Vivo: "[El no sentir] esa energía, esa adrenalina, de repente dije: ‘¿qué es esto?' Me puse a arreglar mi cocina, a lavar platos y agarré a mi perro y me lo llevé a pasear tres veces".

"Con esto mi carrera no se termina. Yo busco otras formas de comunicarme, tengo las redes sociales. Tengo una cantidad de seguidores en las redes sociales que a veces son más que cualquier programa. Leer sus mensajes me puso la piel chinita, que no todo el mundo tiene el privilegio de ver en vida el agradecimiento y el cariño de la gente como yo lo vi ayer y en las últimas horas. Me he sentido realizada como persona y ser humano", reveló María Celeste.

