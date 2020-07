Yulién Oviedo junto a Yomil y El Dany en el video de "Sorry For You" Foto © Instagram / Yulién Oviedo

Yulién Oviedo pide justicia para El Dany: "Mañana puedo ser yo o cualquiera de ustedes"

| 25/07/2020 - 11:57am (GMT-4) El cantante cubano Yulién Oviedo compartió un mensaje la mañana de este sábado para confesarle a todos sus seguidores y colegas del género que, a una semana de la muerte de El Dany, aún no puede creer lo que sucedió. El artista aseguró que quiere que se conozcan las causas reales que pusieron fin a la vida del reguetonero de 31 años y que se haga justicia. Además, alentó a quienes lo lean a hacer lo mismo porque mañana le puede tocar a cualquiera. "Justamente a esta hora ya estaba yendo a despedirte, ya va a ser una semana de esto y me cuesta creer la realidad, solamente quiero decir algo, quiero saber el motivo por el cual esa muerte tan repentina, quiero que se haga justicia y la estoy pidiendo pacíficamente, no queremos que pasen más desgracias como estas porque son muchas las personas que mueren diariamente por negligencias médicas, desgraciadamente te tocó a ti hermano, pero mañana puedo ser yo o cualquiera de ustedes...bendiciones", escribió el excharanguero en sus redes sociales. Yulién es uno de los artistas del género que se ha mostrado más afectado con la muerte de El Dany, a quien conocía desde que eran niños y jugaban a ser cantantes en la sala de su casa junto a su hermano Yarién Oviedo. El cantante también visitó a Daniela, hija de Dany, y aseguró que a partir de ahora la cuidaría y la apoyaría para que Dany descansara en paz. Yomil, El Dany y Yulién estrenaron recientemente el videoclip de Sorry For You, que grabaron juntos en La Habana y que rápidamente alcanzó éxito en las plataformas musicales. Archivado en:

