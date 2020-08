Marco Rubio dice que negocios independientes cubanos podrían comerciar con EE.UU.

El senador republicano Marco Rubio aseguró que si el gobierno cubano permitiera negocios independientes en el país, estos podrían comerciar con Estados Unidos. "Lo que se prohíbe es que se hagan negocios con el gobierno de Cuba", recalcó este viernes en una entrevista concedida al presentador cubano José Carlos Pérez Córdova, Carlucho, en su show de la plataforma digital UnivistaTV.

Marco Rubio no se pronunció sobre un hipotético estallido social en Cuba provocado por las escasez de la crisis postcovid, pero aclaró que los cubanos se están dando cuenta de que Estados Unidos no prohíbe hacer negocios con el dueño de una empresa si éste es una persona "común y corriente que no sea miembro de los militares".

Lo que ocurre, añadió, es que el Partido Comunista mantiene el control político del gobierno y también el control económico, a través de compañías que ha creado y que son controladas por familiares de Raúl Castro.

"El pueblo cubano se está dando cuenta de que lo que les está impidiendo avanzar en su vida no es el embargo norteamericano. Si fuera así, las calles estarían llenas de carros japoneses y de Europa y no son ni lo están. Es porque el gobierno no permite que exista la economía independiente".

"Yo estoy 100% a favor de que un cubano en un gobierno independiente pueda tener su negocio y hacer todo lo posible para que puedan avanzar. Los que no se lo están permitiendo es el régimen cubano".

En esta línea, el senador alabó en la entrevista con Carlucho el carácter emprendedor del cubano, capaz de sobrevivir resolviendo problemas a diario. "Si les dieran la posibilidad, estas personas van a abrir ferreterías... pero el gobierno no quiere que el cubano tenga independencia económica".

Sobre Raúl Castro, Marco Rubio destacó que el ex gobernante cubano tiene "no sé qué cantidad de años y los que lo rodean, también" y está tratando de crear un sistema que pueda sobrevivirles. "Se lo han puesto bien difícil porque el pueblo se ha dado cuenta de que si les dan la oportunidad, pueden llevar su propia vida hacia adelante". Esto lo han conseguido, insistió, muchos cubanos que han emigrado a Estados Unidos y cuando regresan les cuentan a los de allá cómo se vive fuera de la Isla.

El segundo paquete de ayudas por la COVID-19 en EE.UU.

Por otra parte, Marco Rubio y Carlucho hablaron además sobre la gestión de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos y de los obstáculos que enfrenta la aprobación del segundo paquete de ayudas económicas para paliar las consecuencias de la pandemia en este país. "Es posible (aprobar las ayudas), pero es un problema político", dijo.

Para el senador, es evidente que a los demócratas les beneficia no hacer nada en estos momentos por las personas desempleadas o que están a punto de ser desahuciadas de sus casas por impagos. "Creen que les va a ayudar en las elecciones". No obstante, él ve factible llegar a un acuerdo para rescatar a las pequeñas empresas.

Marco Rubio señaló, además, que él está de acuerdo en ayudar a personas que no tienen trabajo, pero cree que este apoyo debe ser puntual. "No puede ser para siempre".

Reconoce errores

El político de la Florida reconoció este viernes en el show de Carlucho que se han cometido "errores" en la gestión de la crisis del coronavirus en Estados Unidos. Así, por ejemplo, dijo que echó en falta "un mensaje más consistente" sobre el peligro que representaba la COVID-19 para la vida y la economía de los estadounidenses.

Llamado a valorar la gestión del Gobierno, el senador Marco Rubio fue muy claro: "Yo creo que ha tenido dificultades, como las han tenido todos los países del mundo. No hay país que no haya tenido problemas porque este tema es una cosa nueva. En 100 años no ha habido una cosa parecida y ha sido bien difícil. Yo creo que hasta cierto punto no se entendió ni se atendió lo suficiente al principio. Cuando esto termine vamos a poder analizar los errores que se cometieron. Pero también hay que entender que se ha hecho gran cantidad de cosas".

Marco Rubio puso como ejemplo la movilización de un billón de dólares ('trillion dollars') solamente para ayudar a pequeñas empresas. Aún así, reconoció que se pudo proveer mejor a la población de información sobre el coronavirus, para que la gente supiera sobre cómo se contrae, cómo se contagia y qué medidas se pueden tomar para frenar su propagación.

Este tipo de cosas, añadió, se tratarán de mejorar porque "todavía queda la oportunidad de arreglar algunas de esas cosas", recalcó. Acto seguido, advirtió de que los estadounidenses seguirán teniendo dificultades durante un tiempo.

Preguntado por Carlucho sobre la inminencia de una vacuna contra la COVID-19, que ayude a regresar a la normalidad, el senador avanzó que existen estudios muy avanzados sobre una sustancia sintética que ayuda al cuerpo humano a luchar contra el coronavirus. "No es una vacuna, aunque ofrece un poco de protección. Realmente eso cambiaría la naturaleza de la enfermedad". Seguirá existiendo, pero convertida en una gripe más, vino a decir. "No estamos muy lejos de eso. La vacuna va a existir y deben tener prioridad las personas que corren más peligro", sentenció.

Sobre la situación crítica que atraviesa la Florida debido al coronavirus Marco Rubio señaló que aunque se han registrado más de 7.000 muertes, hay que tener en cuenta que Nueva York tuvo 30.000 y tenía menos casos. "Sin dudas hemos tenido algunos logros en comparación con otros", apuntó.

Asimismo apuntó que en cuanto los números de contagios de COVID-19 mejoran en Florida, las personas salen y viven su vida y, como está pasando en Israel, Japón, España o Inglaterra, las cifras empiezan a aumentar. "Eso es lo que está pasando en la Florida, pero estamos viendo que esos números están bajando respecto a ingresos en hospital, cifras de pruebas positivas y esperemos que pronto también en número de muertos. Es importante aprender de esa primera fase para no repetir errores".

La vuelta a las escuelas

Sobre la vuelta de los alumnos a las escuelas, el senador republicano recordó que no acudir a las escuelas también crea daños "psicológicos y en el aprendizaje" de los niños. Por eso, en su opinión, es necesario crear una situación en la que haya menos riesgos que beneficios. "Hay casos de niños y personas jóvenes que han muerto (de coronavirus) pero la realidad es que el 82% de las muertes en la Florida son personas mayores de 65 años. El peligro no es el niño sino que el niño regrese a su casa y contagie al abuelo o a la abuela y estos pierdan su vida por eso".

Por eso, Marco Rubio cree que hay que valorar esta situación "y abrir las escuelas de la manera más segura posible".

Venezuela: aguantar hasta noviembre

Sobre la situación en Venezuela, Marco Rubio definió al gobierno de Maduro como "una mafia", como "una organización criminal organizada que se ha apoderado de un territorio nacional y asume algunas de las funciones de un gobierno, pero no lo es".

Quienes lo apoyan, lexplicó, lo hacen por mantener su estatus para no tener que enfrentar a la justicia por lo delitos que han cometido. "Que él se mantenga en el poder es la mejor situación para ellos. Si se les presenta otra opción, yo creo que están dispuestos a hacerlo. Muchos de ellos están esperando a ver si hay un cambio en noviembre en el gobierno norteamericano. Si el presidente Trump pierde, ellos tienen una esperanza que el presidente Biden cambie la política de Estados Unidos, les quite la presión que ellos enfrentan y tengan más posibilidad de poder sobrevivir. Están haciendo todo lo posible por aguantar lo que más que puedan hasta noviembre".

Marco Rubio está convencido de que las elecciones convocadas para diciembre próximo en Venezuela son un fraude y él espera que la comunidad internacional no lo permita, para que el régimen de Maduro entienda que la única solución que existe es celebrar elecciones libres y constitucionales para el pueblo de Venezuela.

El dinero de la izquierda

Carlucho preguntó también al senador Marco Rubio si cree que las personas de izquierda que se manifiestan abiertamente en Estados Unidos están siendo financiadas dado el 'boom' que han conseguido en los últimos cuatro años. "Hay gente de Estados Unidos que son de izquierda y lo admiten directamente. Aquí en Miami hemos tenido manifestaciones de personas con camisetas del Che, hablando de que tenemos que tener políticas parecidas a las de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Hay personas que salen a protestar porque realmente están molestas por la situación racial del país, hay personas que son delincuentes y que lo que están buscando es la oportunidad para salir y robar y sí creo que hay elementos internacionales que tratan de intervenir y ayudar, aunque sea creando este tipo de ambiente en las redes sociales. Hay organizaciones de izquierda involucradas en esto. Lo hacen abiertamente. Ellos no lo niegan", concluyó.