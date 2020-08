El Dany, un vanvanero de corazón

El fallecido reguetonero Daniel Muñoz, El Dany, era un vanvanero de corazón. Así lo demuestra un video compartido en el grupo de fans de la orquesta en Facebook y replicado por su director, Samuel Formell, en su cuenta personal.

En el clip se ve a El Dany cantando y disfrutando al máximo al ritmo de Amiga mía, uno de los éxitos de Van Van.

El reguetonero iba en un auto, acompañado de Albertico, su mánager y amigo.

La influencer Iramis Torres compartió también el video en sus redes sociales y escribió: "Me he despertado con este regalo maravilloso, ver al artista EL DANY cantando un fragmento del tema 'Amiga Mía' de Los Van Van. Un joven con un corazón lindo, lleno de buena vibra y amor.

Me invaden tantos sentimientos de nostalgia, melancolía, pérdida, y ganas de vivir la vida con alegría como lo hizo Daniel Muñoz. Un Vanvanero de corazón, te queremos Dany".

La cuenta oficial de los Van Van en Instagram fue de las primeras en lamentar la muerte de El Dany el pasado 18 de julio:

"Hoy se nos fue un hermano, se nos fue un cantante único, ¡se fue uno de los Más Pegao! Hoy Cuba entera llora tu partida. La orquesta Los Van Van y todos sus integrantes le damos nuestro más sentido pésame a tu familia, compañeros y amigos. Cuba entera seguirá bailando tus canciones y recordándote con la alegría que te caracterizaba. Buen viaje, amigo Dany", se lee en la publicación.

La explosiva unión entre Van Van y Yomil y El Dany no llegó a consolidarse en suelo cubano, pero El Dany pudo cumplir el sueño de compartir escenario con la consagrada orquesta antes de partir.

La agrupación y el dúo encendieron el escenario del Envy Night Club de la ciudad de New Jersey, en Estados Unidos, en mayo de 2018.

"Que lástima que esto no se haya podido hacer en Cuba", resaltó Yomil en aquel momento.

