El voleibolista cubano Leonardo “Leo” Leyva, esposo de la influencer Iraisel Pintueles, celebró en redes sociales la obtención de la visa estadounidense de su hijo, Anthuan Leyva, en Cuba.

En una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, Leyva compartió una foto junto al adolescente, abrazándolo y mostrando con orgullo el pasaporte abierto, como prueba del visado. Ambos posan en una calle cubana, sonriendo, mientras el atleta acompaña la imagen con un mensaje cargado de reflexión personal.

“Yo doy mucho porque soy mucho. Me encanta dar todo lo que tengo y no me arrepiento de eso. Si quieren fallarme, que me fallen, pero aquí no pierde el que da, pierde el que no sabe valorar. El dinero no lo hace a uno. El que es malo, con dinero es peor; el que es bueno, con dinero es mucho mejor... Felicidades, hijo mío. USA”, escribió.

El gesto fue recibido con una ola de mensajes de felicitación y buenos deseos por parte de sus seguidores, quienes celebraron el logro familiar y la posibilidad de un nuevo comienzo para Anthuan fuera de la isla.

Leo Leyva, conocido por su trayectoria en el voleibol internacional y su vida familiar junto a Iraisel Pintueles —viuda del reguetonero El Dany—, mantiene una presencia activa en redes sociales, donde suele compartir momentos personales y profesionales.

La obtención de visas sigue siendo una meta deseada por muchas familias cubanas, en busca de oportunidades de reunificación y una vida diferente fuera de las fronteras del país.

