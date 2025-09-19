Vídeos relacionados:
El reguetonero cubano Yomil Hidalgo volvió a cumplir con su cita mensual de homenaje a sus amigos fallecidos, El Dany y El Taiger. Este 18 de septiembre de 2025, el artista visitó las tumbas de ambos músicos en el Cementerio de Colón, en La Habana, y compartió imágenes del emotivo momento a través de sus redes sociales.
"Uno puede seguir su vida pero nunca olvidar a los amigos que ya no están. Descansa en paz @danny_mas_duro", escribió Yomil en una de las historias publicadas en Instagram, donde se le ve dejando un ramo de flores en la tumba de su entrañable compañero de dúo, El Dany, fallecido en julio de 2020.
En otra historia, Yomil rindió también tributo a El Taiger, a quien se refirió como “la tranka de Cuba”, acompañado de un emoji de oración. El artista depositó flores en ambas tumbas, como muestra del cariño y respeto que mantiene hacia quienes marcaron profundamente su vida personal y artística.
Estos gestos se han convertido en un ritual mensual para Yomil, que no ha dejado de honrar la memoria de El Dany desde su fallecimiento. En los últimos meses, ha extendido también este homenaje a El Taiger, fallecido recientemente en Miami, como forma de mantener vivos sus legados.
Ambos artistas fueron figuras clave en la música urbana cubana. El Dany, con quien Yomil formó uno de los dúos más influyentes del género, y El Taiger, referente indiscutible del reguetón hecho en Cuba. A través de estos tributos, Yomil no solo expresa su dolor por las pérdidas, sino también su compromiso con la memoria de quienes considera hermanos de vida.
“Las flores de cada 18 para un hermano”, ha dicho en otras ocasiones, reafirmando su promesa de no olvidar. Sus seguidores, por su parte, han reaccionado con admiración ante su fidelidad y respeto, y muchos ven en estos homenajes un símbolo de unión y lealtad entre los artistas cubanos, incluso más allá de la vida.
