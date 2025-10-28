Vídeos relacionados:
La pequeña Daniela Muñoz, hija del fallecido reguetonero cubano El Dany e Iraisel Pintueles, cumplió 9 años y lo celebró por todo lo alto desde Corea del Sur, donde vive junto a su madre y su padrastro, el voleibolista profesional Leo Leyva.
Con globos de colores, pastel, regalos y muchas sonrisas, Daniela disfrutó de una fiesta íntima pero llena de ternura. En las fotos compartidas por Iraisel, la niña aparece feliz, posando junto a su mamá, su perro y Leo, mientras las letras doradas con su nombre decoran el fondo del salón.
“Por siempre mamá estará para ti, mi tesoro, desde la tierra, y tu papá desde el cielo. Unidos desde el alma por un vínculo inquebrantable que nos ha sostenido y acompañado desde mucho antes: antes de cualquier principio o final”, escribió Iraisel, en un mensaje que tocó el corazón de sus seguidores.
La dedicatoria fue un emotivo guiño a El Dany, fallecido en 2020, y cuyo recuerdo sigue muy presente en la familia. “Tu papá desde el cielo” se convirtió en la frase más comentada del día, un homenaje dulce y sencillo a quien sigue siendo una de las voces más queridas del reguetón cubano.
Lejos de Cuba, Daniela crece rodeada de amor y buenos recuerdos. Alegre, risueña y llena de energía, la niña parece haber heredado la simpatía y la luz de su padre, algo que sus seguidores no han pasado por alto en los comentarios.
La publicación de Iraisel se llenó de mensajes de cariño, felicitaciones y corazones. Y es que, como cada año, el cumpleaños de Daniela no solo celebra una nueva vuelta al sol, sino también la huella imborrable de El Dany, ese papá que —como dice su mamá— sigue acompañándola desde el cielo
¡Muchas felicidades, Daniela!
Preguntas frecuentes sobre el homenaje a El Dany y la vida de Iraisel y Daniela
¿Cómo celebró Iraisel el cumpleaños de su hija Daniela?
Iraisel celebró el cumpleaños de su hija Daniela con una fiesta íntima en Corea del Sur, donde vive con su esposo Leo Leyva. La celebración incluyó globos, pastel y regalos, y fue un momento lleno de ternura y amor.
¿Qué mensaje compartió Iraisel en recuerdo de El Dany?
Iraisel compartió un emotivo mensaje en el que afirmó que “mamá estará para ti, mi tesoro, desde la tierra, y tu papá desde el cielo”. Este mensaje fue un homenaje a El Dany, fallecido en 2020, subrayando el vínculo eterno que une a la familia.
¿Cuál es el legado de El Dany en la música cubana?
El Dany, parte del dúo Yomil y El Dany, dejó un legado significativo en la música urbana cubana. A pesar de su fallecimiento en 2020, su música y su influencia continúan vigentes entre sus seguidores y colegas, quienes lo recuerdan con cariño y respeto.
¿Cómo ha sido la vida de Iraisel y su familia tras la muerte de El Dany?
Después de la muerte de El Dany, Iraisel ha reconstruido su vida en Corea del Sur junto a su esposo Leo Leyva. La familia vive momentos de felicidad y unión, manteniendo el recuerdo de El Dany vivo en sus corazones y celebrando cada nuevo capítulo con esperanza.
