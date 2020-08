Abogada independiente cubana sobre muerte del opositor Yosvany Arostegui: La sociedad no mira para las prisiones

La abogada independiente cubana Laritza Diversent denunció la muerte del opositor Yosvany Arostegui tras 40 días de huelga de hambre en una prisión de Camagüey y lamentó que la sociedad esté ajena a lo que ocurre en las cárceles del país.

"La sociedad no mira para las prisiones. “Si está allí es porque algo hizo”, decimos. No, no es así. Cualquiera en Cuba termina en prisión, porque no existen garantías del debido proceso, no tenemos jueces ni tribunales independientes, no hay supervisión de los procesos judiciales", señaló.

La mujer recordó que Arostegui falleció el 7 de agosto de 2020 después de 40 días en huelga de hambre en el hospital Amalia Simoni, en Camagüey, tras lo cual su cuerpo fue cremado.

"Imagino lo solo que se sintió y lo convencido que estaba que prefirió extenuar su cuerpo hasta apagarlo. Su muerte me recuerda los miles de personas que, en las cárceles cubanas, utilizan su cuerpo para protestar contra los injustos procesos penales. Me hace tener más presente a todos los activistas que como Silverio Portal son encerrados como castigo por ejercer sus derechos a expresar, criticar, protestar, reunirse y asociarse", afirmó la también directora ejecutiva de la organización Cubalex.



Contó que durante los años en que esa asociación sin fines de lucro trabajó en la isla, muchas veces recibían llamadas de clientes privados de libertad sin otro mecanismo de denuncia que sus cuerpos.

"Lloré muchas veces al teléfono, en silencio, sin encontrar las palabras para dar ánimo a una persona que vive un infierno. “No aguanto más, me voy a tirar el lazo” (ahorcarse), me confesaban. Muchos de ellos solo necesitan que los escuchen, se colocan en huelga de hambre solo para llamar la atención sobre sus casos, porque no tienen ningún medio para denunciar, y lo único que tienen en ese lugar es a ellos mismos, sus cuerpos", afirmó la abogada.

Dijo, asimismo, que espera que en Cuba el Estado algún día respete las garantías del debido proceso contra los acusados ya sean opositores o no.

"En la memoria de Yosvany Arostegui, que murió exigiendo justicia, te recordaré que no vale la pena mañana le des tu voto a unos tipos que violan tus derechos día a día, porque tú tienes el poder para castigarlos", aseguró Diversent.

Varios activistas cubanos se han pronunciado contra la muerte de Arostegui, y han denunciado que la Seguridad del Estado no permitió que algunos activistas asistieran al funeral.

Este domingo el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara lanzó fuertes críticas al movimiento opositor en Cuba por ignorar lo que estaba ocurriendo con el prisionero, y no apoyar su lucha solitaria desde la cárcel.

"El viernes murió un activista camagüeyano de 40 años, que estuvo 40 días en huelga de hambre, y nadie de la oposición lo supo. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué vamos a hacer con el caso de Silverio Portal que se está muriendo en la cárcel? Hay que salir para la calle", expresó.