Caos en Holguín por un camión que vendía pescado por la libre

Un gran caos fue reportado desde la ciudad de Holguín cuando llegó un camión del gobierno a vender pescado por la libre.

El suceso tuvo lugar en el Reparto 26 de Julio en horas de esta tarde de este lunes, cuando un camión perteneciente al sector de la Pesca de Holguín llegó a vender a la población pescado a 10 pesos cubanos cada libra.

Según la cubana Jennifer Rodríguez Ledea, quien estaba haciendo la cola para adquirir el producto, muchos vecinos no alcanzaron por culpa del mal manejo de los distribuidores y la incompetencia de la policía.

Captura de Facebook

Ledea relató en la red social Facebook que delante de ella otros compañeros compraron hasta 700 pesos y más de pescado.

"Lógicamente nos quejamos y ellos dijeron que era liberado, al ver que venían tantos "amigos" de estos distribuidores a llevarse bolsos y sacos de pescado, decidimos acudir a la patrulla #489 que estaba parqueada al lado del carro, le dimos las quejas del acaparamiento y que de favor organizaran la cola para que nos vendieran solo 10 libras por persona para que todos tocáramos, y nos comunicaron que ellos "no estaban ahí para eso", solo para un desorden público si había", denunció la cubana.

Patrulla 489 / Foto: Jennifer Rodríguez Ledea

"Cómo que no caballeros, si nuestro presidente nos informó en la Mesa Redonda que había que poner mano dura con estos problemas, ¿entonces qué esta pasando aquí?", se preguntó.

La mujer también contó que luego de no ver resultados ante las quejas, "seguimos en la cola viendo cómo se llevaban y se llevaban el pescado por cantidades desorbitantes, las personas empezamos a quejarnos y como estaba cayendo la noche el carrero nos dijo que nos pusiéramos de cinco en cinco que él se iba a correr para un poste de la luz para seguirnos vendiendo", dijo.

Camión con pescado / Foto: Jennifer Rodríguez Ledea

No obstante, Ledea aseguró que el camión con pescado "se fue en nuestras narices, alegando que los policías lo habían mandado a irse porque si no los metían presos".

"Fuimos corriendo a ver a los policías de la patrulla, a pedirles explicaciones y nos dijeron que ellos no mandaron a nadie, pero se quedaron ahí parados viendo cómo se iba el camión y miles de personas como yo hasta con niños en brazos nos quedábamos sin comprar. Entonces quién dice verdad o quién dice mentira, por qué nos engañan, alguien tiene que pagar por esto", sostuvo.

Luego Ledea supo que unas pocas personas que le cayeron atrás en moto al camión pudieron comprar. "Qué barbaridad Dios mío, de seguro se quedaron por ahí para venderlo a sobreprecio y nos vieron la cara de estúpidos al pueblo".

Debajo de la publicación, otras personas que estuvieron presentes en la cola para comprar pescado también apoyaron la denuncia.

"Sí, es verdad, yo estaba ahí y vi cómo se lo llevaban por sacoooo y más sacooo y nos engañaron", dijo un cubano.

"Yo estaba en la cola con mi niña de 2 años de edad, epiléptica, y no tuve con quién dejarla y no me dejaron comprar, y delante de mí se lo despachaban por nailon y sacos y yo que andaba con una niña en brazos y no me vendieron, me dijeron que me iban a vender cuando movieran el carro de lugar y lo que hicieron fue irse, eso es injusto, no sé hasta dónde va a llegar la falta de respeto al pueblo", dijo otra testigo.

Otra señora relató: "Ay señores yo fui con mi nietecita en brazos que la estoy criando y andaba coja por un tumor que tengo en la pierna y no me dejaron comprar, sin embargo otros se los llevaban en sacos delante de mí, qué abuso señores, hasta cuándo".

"El único que paga es el pueblo que se quedó sin comprar, pero el que le siga haciendo caso a la Mesa Redonda y al Noticiero se vuelve loco porque todo lo que dicen es mentira. A esos policías lo que estaba bueno era para darle con un gajo de rosa de injerto porque a lo mejor fueron ellos mismo quienes se lo dijeron para repartirlo en la unidad", comentó otra usuaria.