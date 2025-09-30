Cae producción de peces en Granma por apagones y escasez de combustible

Apagones y falta de combustible hunden la producción de peces en Granma.

Vídeos relacionados:

La producción de peces en Granma atraviesa una de sus peores crisis recientes debido a los prolongados apagones y la escasez de combustible que afectan a la principal estación acuícola de la provincia.

El diario oficial Granma reconoció que la unidad empresarial de base René Ramos Latour, conocida como Acuipaso, apenas ha logrado producir 5,4 millones de alevines de los 14,8 millones planificados para 2025.

La caída de más de un 60 % impacta directamente en las pescaderías de la Empresa Pesquera de Granma (Pescagran), de donde dependen 24 puntos de venta que abastecen a la población con productos conformados como picadillo, croquetas y filetes.

La situación no es nueva. En 2023 la falta de pienso obligó a cambiar planes, pero aun así se sobrecumplió con 26,2 millones de alevines.

Este año, en cambio, el colapso del sistema eléctrico y la falta de combustible para mantener en funcionamiento bombas e incubadoras ha llevado a la pérdida masiva de peces por falta de oxígeno en los estanques.

“Al bajar el nivel de agua en los estanques, les falta el oxígeno y mueren, desaparecen completicos”, admitió Isidro Beltrán León, director general de Pescagran.

Lo más leído hoy:

Acuipaso es la segunda estación de alevinaje más grande del país, con 52 estanques de tierra y 164 piscinas de hormigón en unas 50 hectáreas.

Pero la infraestructura depende totalmente de la corriente eléctrica para llenar los estanques y mantener la reproducción de ciprínidos, especies que no pueden reproducirse sin corriente de agua.

Aunque cuentan con un grupo electrógeno, cada ciclo exige más de 700 litros de combustible, imposibles de garantizar con los cupos reducidos que reciben.

Los apagones diarios y la imposibilidad de bombear agua han obligado a priorizar solo algunos estanques, dejando vacíos o semillenos la mayoría.

Los trabajadores describen la escena: piscinas secas, maleza en los bordes y cardúmenes de peces reducidos a unos pocos estanques.

La escasez también golpea la alimentación de los animales. Aunque se emplea pienso importado y de la camaronera Calisur, muchas veces los criadores deben recurrir a estiércol de vaca, gallina o cerdo como fertilizante para generar fitoplancton y zooplancton, además de restos de pescado triturados.

Sin embargo, la inestabilidad en el suministro de combustible frena incluso el traslado de esos insumos.

A todo ello se suman robos frecuentes en las instalaciones, con aves y personas que aprovechan la falta de vigilancia.

De las 25 plazas de seguridad, 17 están vacantes, y los trabajadores advierten que cuidar arroz o ganado paga más que proteger una granja en ruinas.

La crisis ha reducido los ingresos de los empleados: si en 2023 podían ganar hasta 17,000 pesos vinculados a la producción, hoy apenas cobran 2,300.

“Sin corriente y sin combustible, no somos nada”, resumió Yuniesky Rosabal Rosa, director de Servicios Generales.

El panorama contrasta con los años en que se llenaban camiones de pescado y la provincia era referente en la cría intensiva.

Hoy la producción de alevines en Granma está en caída libre, los estanques se vacían y la oferta de pescado en la mesa cubana se reduce a cuentagotas.

La crisis en el sector pesquero en Cuba ha alcanzado niveles alarmantes. En Granma, las autoridades decomisaron recientemente más de 1,000 libras de pescado en un operativo policial que reveló la magnitud del mercado informal.

Esta situación refleja el deterioro del sistema de distribución estatal y el aumento del desvío de recursos.

Frente a la escasez de insumos y tecnología para conservar los productos del mar, la Unidad Empresarial de Base Acuinicú de Camagüey ha tenido que recurrir a métodos tradicionales, como la exposición al sol y el uso de sal para preservar el pescado.

Este retroceso en las prácticas de conservación evidencia el impacto directo de los apagones y la falta de hielo industrial en la cadena productiva.

La crisis energética también afecta otras zonas del país. En Sancti Spíritus, el gobierno reconoció que los peces de la presa Zaza se esfumaron debido a condiciones adversas, incluyendo la falta de oxigenación por fallos en el bombeo y la vigilancia deficiente.

Estas pérdidas reflejan un patrón nacional de deterioro en la acuicultura intensiva.

En el municipio granmense de Niquero, la pesca del pargo fue prácticamente arruinada por la combinación de apagones prolongados y la imposibilidad de garantizar hielo para su conservación.

Los pescadores locales, sin condiciones para almacenar el producto, se vieron forzados a reducir faenas o asumir pérdidas económicas considerables.

Preguntas frecuentes sobre la crisis pesquera en Granma