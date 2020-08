Sheriff en Florida prohíbe usar mascarilla a oficiales y visitantes

El sheriff del condado de Marion, Florida, se opuso a que los oficiales bajo su mando y las personas que visiten las oficinas usen mascarillas, una decisión que no fue fácil y sobre la que reflexionó en las últimas dos semanas.

Bill Woods envió el 11 de agosto un correo electrónico a sus trabajadores explicando cómo deben cumplirse sus indicaciones.

"Mi orden permanecerá como está cuando usted esté de servicio / trabajando como mi empleado y representando a mi Oficina; no se usarán máscaras", dijo el sheriff en el comunicado que divulgó The Ocala Star-Banner.

La medida tiene algunas excepciones, mientras trabajan en el juzgado, la cárcel, escuelas públicas, hospitales y al tratar con personas sospechosas de estar infectadas con COVID-19 o con alto riesgo de complicaciones por la enfermedad.

“Para todas estas excepciones, en el momento en que se tomen las medidas de cumplimiento y se requiera que usted dé órdenes individuales para cumplir, la máscara se quitará inmediatamente”, dijo Woods.

En caso de que alguien cuestione a un empleado por no usar mascarilla, la indicación es que responda de manera cortés que no está obligado a hacerlo "según la orden del alguacil".

“A partir de ese momento, será mi carga y responsabilidad cuidar de la persona y responder a su problema, queja o pregunta”, dijo el autor del e-mail.

En el caso de las visitas a las oficinas se indicó igualmente la prohibición de usar mascarillas y se le pedirá a cualquier persona que se la quite al llegar a los vestíbulos.

"A la luz de los acontecimientos actuales en lo que respecta al sentimiento y/o el odio hacia la aplicación de la ley en nuestro país hoy, esto se está haciendo para garantizar que haya una comunicación clara y con fines de identificación de cualquier individuo que entre en un lobby", destacó.

Así mismo, se destacó que los vestíbulos tienen barreras protectoras que separan a los empleados de los visitantes y si estos últimos se niegan a quitarse la mascarilla deberán retirarse.

"Si la persona no se siente cómoda de pie y esperando en el vestíbulo con otras personas, pida cortésmente su número de celular y avíseles que se queden afuera o se sienten en su vehículo y usted les enviará un mensaje de texto o las llamará con la transacción completada", dijo.

Para finalizar su texto, el sheriff Woods argumento que un elevado número de profesionales coinciden en que no se deben usar mascarillas para protegerse del coronavirus. "Desde el comienzo de esta pandemia, el funcionamiento de esta oficina no ha cambiado y no se ha implementado el uso de máscaras ”, aseguró.

La medida adoptada pudieran afectar a por lo menos 900 empleados en la policía de Marion donde al menos 36 empleados de la cárcel del condado y siete fuera de la cárcel, incluidos los oficiales de patrulla, dieron positivo por COVID-19. Más de 200 reclusos dieron positivo y una enfermera infectada en la cárcel murió recientemente, según la prensa local.