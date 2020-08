Madre cubana muere en accidente en La Habana

Una madre cubana fue víctima de un accidente este miércoles en La Habana, cuando un carro que colisionó con otro la atropelló en una acera de la esquina de las calles Belascoaín y Neptuno.

La víctima fue identificada como Yarlendi Quinta, de 36 años y madre de tres pequeños.

En redes sociales muchos amigos cercanos a la víctima han dado el pésame ante tan triste noticia.

"Epd, ay mi comadre amiga que dios te acoja en su manto mi amiga mi comadre mi hermana de santo. Esto parece un sueño dios mío o más bien una pesadilla, no sabes cuánto aguardamos que todo fuera mentira... Pero la vida jugó una mala pasada", dijo en la red social Facebook Yadira Lazo.

"Mi niña no tengo palabras has dejado a todos lo que te querían sin aliento que injusta es la vida. Una madre incondicional, amiga, ahijada, eras transparente siempre estabas ahí para todos aún no lo creo dios mío, tan llena de vida de sueños... Sé que dios te acogerá en un lugar maravilloso... Esto es muy fuertemente amiga", dijo Lazo en otro post.

"Que en paz descanses Marlendi, mi pésame para su familia, amigos y en especial a sus hijos, este año ha sido muy duro, muchas pérdidas inesperadas", comentó otra conocida de la víctima.

Por el momento no han transcendido otra información del accidente.

Los accidentes de tránsito ocupan el quinto lugar entre las causas de muerte en Cuba. Solamente de enero a noviembre de 2019, el gobierno de Cuba registró 8.553 accidentes de tránsito, uno cada 55 minutos, según informó el coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

La pasada semana una guagua con más de 30 personas se accidentó en la zona de la Sierra Maestra, al oriente de Cuba, y aunque hubo lesionados afortunadamente no se reportaron pérdidas humanas.

Recientmente también se reportó un accidente de tránsito en el municipio Vertientes, en Camagüey, entre un "taxi riquimbili" que transportaba a varias personas y un camión estatal, el cual dejó ocho personas heridas y una fallecida.

Las autoridades del tránsito han explicado que entre las principales causas de accidentes automovilísticos en Cuba están el pésimo estado de las carreteras, las distracciones al volante, el irrespeto al derecho de vía, el uso de vehículos de tracción animal a oscuras y las deficiencias en los sistemas de frenos, dirección, luces y suspensión de los coches, entre otros.