Fallece una de las víctimas del accidente masivo en Ciego de Ávila

Gerardo Guerra, de 42 años, falleció en las últimas horas a causa de las graves heridas sufridas en el accidente ocurrido el día de ayer 10 de noviembre en el poblado de La Caoba, municipio de Venezuela, en Ciego de Ávila.

El trabajador formaba parte del grupo de cooperativistas de la CCS El Fortín que resultaron lesionados cuando la guagua en la que viajaban impactó contra una carreta en plena madrugada.

Según confirmó la doctora Hecney Padrón González, especialista en Cuidados Intensivos y Emergencias del Hospital Provincial Antonio Luaces Iraola, a la periodista de Radio Surco Odania García Heredia, el paciente fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas por un trauma abdominal cerrado y múltiples lesiones internas, pero no logró sobrevivir. Fue reportado en estado crítico desde su ingreso y falleció en la sala de cuidados intensivos.

Captura de Facebook/Odania García

El siniestro dejó un saldo de 27 personas lesionadas, de las cuales 17 ya recibieron el alta médica sin peligro para sus vidas. Otros cinco pacientes permanecen ingresados en el servicio de ortopedia por fracturas de húmero, tibia y columna vertebral, mientras que un joven continúa en estado grave tras ser operado por un trauma abdominal.

Dos heridos fueron trasladados al hospital de Morón para recibir atención neuroquirúrgica por traumas craneales leves, y una paciente con trauma ocular fue intervenida de urgencia en el centro oftalmológico, donde evoluciona satisfactoriamente.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:40 a.m. del lunes, cuando una guagua Girón que transportaba a trabajadores agrícolas chocó contra una carreta en el tramo conocido como La Caoba, perteneciente al Consejo Popular Simón Reyes.

Los cooperativistas se dirigían a sus labores dentro de la campaña “Fuerza Oriente”, una iniciativa que ha movilizado desde finales de octubre a empresas y entidades de la provincia para apoyar a los territorios más afectados por el huracán Melissa.

Mientras las autoridades continúan investigando las causas del siniestro, el suceso deja una herida profunda en una comunidad marcada por la tragedia y por el contraste entre la solidaridad que los movilizó y la pérdida que hoy los enluta.