Auto Hyundai pierde el control y se vuelca en pleno Parque Vidal de Santa Clara

El vehículo quedó volcado frente a la Biblioteca Martí, en el Parque Vidal de Santa Clara.

Un auto marca Hyundai Palisade perdió el control alrededor de las 5:50 de la madrugada de este lunes y se impactó contra el muro de la Biblioteca Martí, ubicada en el Parque Vidal de Santa Clara, uno de los lugares más emblemáticos del centro de la capital villaclareña.

Según informó el comunicador oficialista Henry Omar Pérez en una publicación en Facebook, los ocupantes del vehículo fueron trasladados de inmediato al Hospital Arnaldo Milián Castro para recibir atención médica.

De acuerdo con testigos citados por Pérez, las personas involucradas se encontraban conscientes y presentaban solo lesiones leves, sin que se lamentaran pérdidas de vidas humanas.

Al lugar acudieron fuerzas del Ministerio del Interior y del Cuerpo de Bomberos, quienes prestaron los primeros auxilios y aseguraron la zona tras el impacto, que dejó visibles daños en la estructura de la biblioteca.

El accidente, ocurrido a primera hora de la mañana, provocó alarma entre los vecinos y transeúntes del área.

Poco antes, sobre las 5:40 a.m., otro accidente masivo en Ciego de Ávila dejó un saldo preliminar de 27 lesionados, entre ellos tres en estado crítico, tras la colisión de una guagua Girón con una carreta de tracción animal en la comunidad de La Caoba, municipio de Venezuela, según confirmaron los medios locales Televisión Avileña y el Periódico Invasor.

Los tres heridos más graves presentan traumatismos craneales severos y trauma abdominal cerrado con líquido libre en cavidad, con altas probabilidades de ser intervenidos quirúrgicamente, explicó la doctora Inés Padrón González, jefa del Servicio de Urgencias del Hospital Provincial Dr. Antonio Luaces Iraola, donde permanecen ingresados.

En total, 24 de los lesionados fueron atendidos en el policlínico del municipio y tres trasladados al hospital provincial, donde autoridades del Partido Comunista y del Gobierno avileño supervisan la atención médica.

El accidente ocurrió en una zona rural con visibilidad reducida y pavimento en mal estado, factores que podrían haber influido en el siniestro, aunque las causas aún están bajo investigación.