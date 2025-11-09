Wilson Paredes permanece en hospital de Holguín tras accidente de tránsito: Aplazan su cirugía

Vídeos relacionados:

El lanzador Wilson Paredes, figura clave del equipo de Holguín en la 64 Serie Nacional de Béisbol, evoluciona de forma favorable en el Hospital Clínico Quirúrgico “Lucía Iñiguez Landín” tras sufrir un accidente de tránsito que le provocó una fractura de clavícula izquierda.

Según el parte médico, el deportista se mantiene con buen estado de ánimo, en comunicación constante con sus familiares y con el equipo sanitario que lo atiende.

Desde su ingreso, la conducta terapéutica inicial fue quirúrgica; sin embargo, en la evaluación preoperatoria un equipo de ortopédicos, anestesiólogos, clínicos e imagenólogos detectó síntomas y signos respiratorios que, tras estudios complementarios, se definieron como un proceso inflamatorio pulmonar de probable origen bacteriano.

Captura de Facebook

Para evitar complicaciones trans y postoperatorias —debido a que la cirugía requiere anestesia general orotraqueal con manipulación de la vía aérea—, los especialistas aplazaron la intervención y pautaron antibióticos y nebulizaciones.

Tras cuatro días de tratamiento, el paciente ha mejorado y podría estar en condiciones de ser operado en los próximos días, indicaron.

Lo más leído hoy:

El hospital aseguró que cuenta con los aseguramientos necesarios para la intervención, tanto en recursos humanos experimentados como en insumos médicos, y reiteró su compromiso con la recuperación integral del lanzador.

La institución subrayó que se hace “todo” para que Paredes regrese con el equipo y continúe aportando a las victorias de los Cachorros.

Captura de Facebook

De acuerdo con la información contextual divulgada tras el siniestro por el periodista Luis Lamoth Quiala, el percance ocurrió en su provincia natal y las primeras valoraciones clínicas confirmaron una fractura clavicular en tres fragmentos con separación de segmentos, por lo que la intervención quirúrgica se perfila como el camino terapéutico para corregir la lesión.

La situación obligó al paro temporal de su carrera en la actual temporada, donde había sido uno de los lanzadores más determinantes de Holguín.

La baja de Paredes supone un golpe deportivo para una novena que pelea en los puestos de vanguardia; su rendimiento era señalado como factor directo en el buen balance de la plantilla en la campaña en curso.

Mientras avanza la recuperación clínica, el club y la afición permanecen a la espera del procedimiento quirúrgico y de los plazos de rehabilitación que marcarán el eventual regreso del serpentinero al montículo.