Manolín: "Los trumpistas son fidelistas por carambola"

El cantante Manolín, el Médico de la Salsa, comparó este jueves al fallecido dictador de Cuba Fidel Castro con el actual presidente de Estados Unidos Donald Trump y dijo que "los trumpistas son fidelistas por carambola".

"Un día como hoy nació Fidel y quiero recordar que Fidel decía lo mismo que Trump, que la clase política de USA estaba podrida y que hay un gobierno mundial profundo que saquea a los pueblos, los trumpistas son fidelistas por carambola", escribió Manolín en Facebook.

Captura de pantalla de mensaje de Manolín en Facebook.

El comentario fue publicado justo el día en que Castro cumpliría 94 años y algunos usuarios estuvieron de acuerdo con lo expresado con Manolín. "Es un mismo patrón, es el mismo trastorno", "exacto, conozco a alguien muy cercano que según él es totalmente anti-dictaduras, sin embargo desearía que Trump esté toda la vida en el poder" e "idénticos" escribieron.

Por otra parte, otros criticaron al cantante por sus palabras: "Manolín, ya tu no estás arriba de la bola, a ti te tiraron la bola por la cabeza y te dejó turulato", "¿Ves? Y luego haces estos post, como te gusta la polémica" y "coño que manera de comer caca".

Manolín lleva días apoyando al candidato demócrata Joe Biden con mensajes como "ni Trump ni Comunismo. NO TRUMP = NO PROBLEM" y dijo que le gustaba el dúo con Kamala Harris.

Sin embargo, critica abiertamente a Trump de quien señaló que "más fácil se coge a un mentiroso que a un cojo" sobre los planes de la administración republicana de "tumbar a Cuba y a Venezuela y su ídolo Putin, es el que mantiene a Cuba y a Venezuela".

El cantante respondió a varios usuarios con las mismas palabras. "A mí no me censura nadie, Fidel, Hitler, etc están en la historia de este mundo y es muy oportuno recordar que ese discurso de la clase política americana podrida y el gobierno mundial profundo que domina y saquea a los pueblos era el discurso preferido y manido de Fidel y ahora es el discurso preferido y manido de Trump", reiteró.

Captura de pantalla de comentario de Manolín en Facebook.

Manolín publicó este viernes otro mensaje que también generó debate en Facebook: "Aumentar el cerco económico sobre Cuba en plena pandemia es un acto inhumano, hasta en la guerra se hacen treguas".

Captura de pantalla de mensaje de Manolín en Facebook.

Unos opinaron que "no sé esos cubanos que están esperando que los cubanos de la isla se mueran de hambre, se enfermen, para así –según ellos– se caiga el régimen, qué cosa tan absurda". Mientras otros apuntaron que "cuando la soga les llegue al cuello y se tire la gente a la calle a protestar se les acaba el cerco y la cerca. Que no quede ni comunista, ni hijo de comunista ni nieto de comunista".