Régimen cubano impulsa exportación de medicamentos contra cáncer y diabetes hacia Guyana

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El embajador de Cuba en Guyana, Jorge Francisco Soberón Luis, está presionando para que medicamentos biotecnológicos cubanos —incluidos tratamientos contra el cáncer y la diabetes— estén disponibles en ese país caribeño, en lo que representa una nueva estrategia del régimen para mantener vínculos comerciales tras el colapso de su misión médica en la región.

En una reciente aparición en el programa de entrevistas SOURCES, el diplomático destacó dos productos, en particular, el Heberprot-P, un fármaco para reducir el riesgo de amputación en pacientes con diabetes, y el CIMAvax-EGF, una vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón.

«Además de las vacunas para combatir la COVID-19, Cuba ha logrado producir fármacos biotecnológicos únicos para combatir la amputación, por ejemplo, en el caso de la diabetes, como el Heberprot-P, y también contamos con fármacos únicos para combatir el cáncer; por ejemplo, recuerdo el CIMAvax para el cáncer de pulmón», declaró Soberón Luis.

El embajador argumentó que Cuba lleva décadas invirtiendo en biotecnología desde los años ochenta, lo que le permitió desarrollar varias vacunas contra el COVID-19, y que el país cuenta con un conglomerado de más de 35 empresas que exportan productos farmacéuticos a más de 40 países.

Guyana enfrenta un aumento sostenido de casos de diabetes, hipertensión y diversas formas de cáncer, lo que convierte al país en un mercado potencial para estos fármacos, especialmente en un momento de auge económico impulsado por el petróleo.

Sin embargo, la ofensiva biotecnológica del régimen cubano llega en un contexto de deterioro diplomático. Entre febrero y marzo de este año, Cuba retiró su Brigada Médica de Guyana tras casi medio siglo de cooperación, al no lograrse un nuevo acuerdo bilateral.

El ministro de Salud guyanés, el Dr. Frank Anthony, declaró en marzo que fue Cuba quien tomó la decisión de retirar la brigada mientras aún se negociaba un nuevo convenio.

El embajador Soberón Luis, en cambio, sostuvo el pasado 8 de mayo que la causa fue la falta de aprobación guyanesa para el nuevo acuerdo. «Teníamos un acuerdo vigente que se estaba implementando. En cierto momento, surgió la intención de modificarlo. Mantuvimos conversaciones sobre posibles cambios, pero no se aprobó un nuevo acuerdo», apuntó.

Este retiro se enmarca en una ola regional de cancelaciones impulsada en parte por la presión de Estados Unidos. Desde inicios de 2025, Washington ha presionado a países de América Latina y el Caribe para que terminen su cooperación médica con Cuba, alegando trabajo forzoso y trata de personas.

Jamaica también canceló su programa en marzo de 2026, retirando 277 profesionales cubanos de la salud tras casi cincuenta años de acuerdo.

Ante la pérdida de ingresos por misiones médicas, el régimen busca ahora en la exportación de productos biotecnológicos una vía alternativa para generar divisas, mientras Cuba enfrenta una escasez crítica de medicamentos para su propia población.

Guyana ha optado por contratar médicos cubanos de forma individual, sin el esquema de intermediación estatal previo, pero el embajador insistió en que Cuba está dispuesta a continuar la cooperación médica con ese país: «Seguiremos abogando por establecer y profundizar estas colaboraciones entre Cuba y Guyana, ya que Cuba está dispuesta a compartir este conocimiento y estos productos con Guyana».