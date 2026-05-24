Reaparece Oscar Pérez-Oliva Fraga en acto por donativo de arroz de China a Cuba

El viceprimer ministro y titular del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX), Óscar Pérez-Oliva Fraga, reapareció públicamente este sábado en la terminal Hai Phong del Puerto de La Habana, donde se recibió el primer cargamento del donativo de arroz chino de 15,000 toneladas métricas.

La última señal oficial de su actividad había sido la firma de la Resolución 24/2026 del MINCEX, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 52 del 17 de abril de 2026, que autorizó la inscripción de la oficina de representación de la empresa venezolana Grupo Empresarial Terra Nova, C.A. en el Registro Nacional de Representaciones Comerciales Extranjeras de Cuba.

Esa resolución habilitó a la firma venezolana para comercializar en Cuba «productos terminados, materias primas industriales, equipos, partes y piezas para el sector agroindustrial, alimentos, agroquímicos, fertilizantes, productos de limpieza y aseo personal».

Desde entonces, el funcionario no había aparecido en los medios oficiales cubanos, un silencio que contrasta con la notable visibilidad que acumuló a principios de 2026.

En aquel momento, analistas y medios lo compararon con Delcy Rodríguez en Venezuela, sugiriendo que el sobrino-nieto de los Castro podría ser un operador de transición del régimen.

Sin embargo, la reacción de los cubanos en redes sociales fue contundente: rechazaron la idea de ver a otro miembro del entorno Castro en posición de poder, lo que habría contribuido a que el funcionario fuera perdiendo protagonismo en los medios oficialistas.

Lo llamativo de su reaparición este fin de semana es que, a pesar de ser la figura de mayor rango presente en el acto, los medios oficiales no difundieron ninguna declaración suya.

Canal Caribe lo mencionó en su cobertura junto al embajador chino en Cuba, Hua Xin, y «otros altos funcionarios del gobierno», pero el video no recoge ninguna intervención del ministro. Quien sí ofreció un pequeño discurso fue Betsy Díaz Velázquez, titular del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN).

El bajo protagonismo de Pérez-Oliva contrasta con su actitud en febrero de 2026, cuando sí apareció en televisión para hablar de la crisis de combustible y afirmó que «hay cosas que no se pueden estar explicando públicamente».

El cargamento recibido este sábado corresponde a las primeras 15,000 toneladas de un donativo total de 60,000 toneladas aprobado por el presidente chino Xi Jinping en enero de 2026, como parte de un paquete de ayuda de emergencia que también incluyó 80 millones de dólares para equipamiento eléctrico.

Según Canal Caribe, «este proyecto constituye la mayor ayuda alimentaria individual otorgada por el gobierno chino a Cuba en los últimos años».

El donativo llegará en cuatro embarques de 15,000 toneladas cada uno —dos por el Puerto de La Habana y dos por el Puerto de Santiago de Cuba— y beneficiará a 9,600,000 consumidores a razón de tres libras per cápita en las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud.

La cobertura oficial reconoció además las dificultades logísticas del país. «A pesar de las limitaciones con el combustible, se realizan los máximos esfuerzos para garantizar su extracción, transportación y distribución a nuestra población en el menor tiempo posible».

Sumado a un compromiso previo de 30,000 toneladas anunciado también en enero de 2026, el total de arroz comprometido por China asciende a 90,000 toneladas, una cifra que refleja la magnitud de la crisis alimentaria en Cuba, donde en 2025 la libra de arroz llegó a superar los 350 pesos cubanos en el mercado informal de La Habana.