Cubanos varados en Rusia están desesperados: no hay vuelos humanitarios para La Habana

Aproximadamente un centenar de cubanos se han juntado porque están desesperados: recogen firmas para conseguir que las autoridades de la Isla les permitan subir a un vuelo humanitario y regresar a La Habana.

Es el caso de un joven, que prefiere mantenerse en el anonimato, y que ha asegurado a CiberCuba que viajó a Rusia porque quería conocer ese país. En sus planes entraba pasar un mes de vacaciones a 50 kilómetros de Moscú, pero la pandemia le ha obligado a permanecer cinco meses y, lo peor, no sabe cuándo podrá regresar.

"Yo he llamado a la embajada (de Cuba) y he hablado con ellos. Han sido muy amables. Los he molestado a cualquier hora por teléfono y siempre me han atendido. Sé que esto es un problema mundial y ellos son un eslabón más en la cadena. No creo que la solución definitiva esté en sus manos. Me han dicho que se está gestionando la salida, organizando un vuelo para septiembre y que sólo están a falta de la autorización de las autoridades rusas, pero al parecer son éstas las que no autorizan el vuelo. La compañía ha quitado los pasajes para septiembre y octubre. Ahora desde la embajada me dicen que el vuelo puede salir en noviembre, pero no hay nada seguro", comenta a este portal.

Las autoridades consulares cubanas le han dicho, además, que el problema es que el avión iría lleno para La Habana, pero tendría que regresar vacío. Ese vuelo de vuelta debe costearlo el Gobierno cubano "que ahora mismo no está en la mejor situación económica para pagarlo".

Este joven cubano no tiene familia en Rusia. Tampoco tiene trabajo. "Me quedan ahorros para un mes, pero el vuelo dicen que saldrá en noviembre. No sé si tendré dinero para entonces. Nadie sabe si este año habrá vuelos".

Aún así, por la cabeza no se le pasa exiliarse en Rusia. "Yo tengo mi vida hecha en Cuba. No tengo motivos para quedarme", dice a sabiendas de que el invierno en Rusia es cruel y está a la vuelta de la esquina. "Sé que es complicado y muchos de los que vinimos de visita en primavera no tenemos la ropa necesaria para un invierno tan crudo. Dormir en la calle no es una opción, pero a muchos el dinero se nos acabará pronto".

"Para que entiendas cómo me siento: imagínate que estás en una estación de trenes y no sabes adónde ir ni qué hacer. Te vuelves vulnerable en muchos aspectos", insiste.

De ahí que él sea uno de los firmantes de la solicitud conjunta que muchos cubanos varados en Rusia han subido a la plataforma change.org y que a día de hoy sólo ha podido reunir 123 apoyos.

En esencia los firmantes piden que se organice un vuelo humanitario a Cuba al que puedan subir con los billetes de vuelta que todos compraron cuando viajaron a Rusia y que no pudieron utilizar por el cierre de fronteras provocado por el coronavirus.

No quieren que pase como con el avión de Azur Air que voló a Cuba el 3 de junio de 2020, al que no pudieron subir quienes tienen su boleto contratado con Aeroflot y en ese momento no contaban con los 600 dólares que costaba el vuelo. A ese avión accedieron estudiantes y diplomáticos cubanos pero no la mayoría de los cubanos a los que la COVID-19 pilló en Moscú y alrededores.

Ese vuelo de Azur Air sirvió además para repatriar a los ciudadanos rusos que habían quedado varados en Cuba, según informó la Embajada de Cuba en Moscú.

Entre las personas que están desesperadas con la espera, se encuentra la madre de Lauren, una cubana de 22 años que fue asesinada en Rusia en mayo de este 2020 después de ser raptada. Su familia no ha podido recibir de vuelta sus cenizas.

La situación de los cubanos varados en Rusia no es un caso aislado. Al menos medio centenar de compatriotas siguen varados, sin dinero y viviendo en condiciones infrahumanas en Panamá, pero también en España.

Cuba ha cerrado fronteras y para subir a los vuelos humanitarios exige una autorización previa que no está concediendo, por ejemplo, a las personas mayores aunque sean residentes en la Isla y tengan nacionalidad cubana.

La Habana retrocedió hace una semana la fase de transmisión autóctona limitada del coronavirus y el Gobierno decidió decretar el toque de queda nocturno.

Este viernes fueron registrados 56 nuevos casos positivos de coronavirus en Cuba. La situación epidemiológica no hace pensar que las fronteras abran a corto plazo.

Si quieres apoyar la solicitud de un vuelo humanitario para repatriar a los cubanos varados en Rusia, pincha aquí.