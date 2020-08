Anciana cubana varada en México con su nieto: Cuba lo deja regresar a él, pero a ella no

Es cubana, reside en Cuba y a sus 77 años, las autoridades de la Isla no la autorizan a subir a un vuelo humanitario para regresar a su país. Ella salió de La Habana en marzo de este 2020, con la intención de pasar tres meses en Cancún (México), donde su nieto iba a hacer un curso de idiomas de marzo a mayo de este año. A pesar de su incipiente demencia senil, decidió acompañar al muchacho para que no viajara solo.

Pero la pandemia del coronavirus se les cruzó en el camino y les cambió los planes. En un primer momento no creyeron que el cierre de fronteras iba a durar tanto, así que decidieron esperar a que la situación mejorara y así evitar que a su regreso a La Habana, abuela y nieto tuvieran que pasar 15 días de cuarentena en un centro de acogimiento con baños colectivos y poca privacidad.

Pero las cosas no mejoraron y la abuela quería regresar a su casa, a su país. Así que sacaron billete para viajar el 1 de agosto a la Isla en un vuelo humanitario. Para sorpresa de la familia, las autoridades cubanas autorizaron a subir al avión de Interjet al nieto, pero no a la abuela. No recibieron ninguna explicación. Luego supieron que su caso no es excepcional. Cuba no deja regresar a las personas mayores.

El joven se dirigió a la embajada cubana en México y allí le dieron alguna esperanza. Le dijeron que si demostraba que no tenían recursos y que ella sufría alguna enfermedad que le impide valerse por sí misma en el extranjero, a sus 77 años, podían volver a valorar su caso. Dicho y hecho. El nieto escribió una carta y adjuntó el certificado médico que acredita que su abuela sufre demencia senil. Han pasado 15 días de eso y todavía no ha recibido respuesta.

El tiempo continúa pasando y los contagios de coronavirus en la Isla van a más, con 56 nuevos casos detectados este viernes y el toque de queda nocturno decretado en La Habana desde hace una semana.

La abuela y su nieto no subieron al avión del 1 de agosto. El joven sí tenía la autorización, pero a ella le denegaron el viaje el 31 de julio. Él no se atreve a dejarla sola en México. Ya no les queda dinero y viven gracias a que les han acogido unas amistades de la familia que está desesperada en Cuba. Han ido a preguntar, pero siempre les contestan lo mismo: hay que esperar a que vuelvan a valorar su caso.

"El mismo 31 de julio escribí a la Embajada y me dijeron que si mi abuela presenta una enfermedad que la impida valerse por sí sola o demostrando que es insolvente económicamente, las autoridades cubanas podían revaluar su caso, pero ni así", afirma a CiberCuba.

Ellos son conscientes de que no son los únicos cubanos que están varados en un país extranjero, a la espera de subir a un vuelo humanitario para regresar a Cuba. Al menos medio centenar de compatriotas están atravesando por una situación similar en Panamá, otros 150 pasan por lo mismo en Rusia y un número indeterminado continúa varado en España.

Pero Cuba ya ha dicho que las fronteras están cerradas y sólo pueden despegar o aterrizar en el país vuelos humanitarios. Para subir a ellos es imprescindible contar con una autorización de las autoridades cubanas que son las que deciden quién puede entrar o salir del país.

CiberCuba ha publicado las quejas de cubanos casados con cubanos residentes en el exterior y con PRE (Permiso de Residencia en el Extranjero) a los que no dejan salir de la Isla porque el MININT ha retomado las antiguas cartas blancas, aunque en este caso hablan de permiso de salida coyuntural por la crisis del coronavirus.

Esta cubana de 77 años y su nieto sólo aspiran a regresar a la Isla. Ahora tendrán que esperarse a que Cuba retome los vuelos humanitarios porque, de momento, les han dicho que han quedado suspendidos.