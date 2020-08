Estaba tirada en Madrid hasta que las amistades de un primo suyo la acogieron en su casa para que no siguiera durmiendo en el aeropuerto. Ella tenía billete para regresar a Cuba este 31 de julio, pero hasta ahora no ha conseguido subir a un vuelo humanitario hacia la Isla. Vino en febrero a Europa a visitar a un familiar y se ha quedado varada en Barajas cuando su avión de regreso a la Isla hizo escala en este aeródromo.

Ahora, al tener pasaporte cubano, no le permiten regresar al país al que vino de visita durante tres meses. "Yo lo único que quiero es regresar a Cuba y como yo hay al menos otras 50 personas", dice esta residente en una provincia oriental, que prefiere no identificarse.

No le importan las colas, el calor, la escasez de comida o el aumento de casos de coronavirus. Ella quiere volver con sus padres y sus hijos. No cree que quedarse varada en Madrid sea una señal para no regresar a Cuba.

Recuerda que el día antes de volar a España, desde el país donde estaba de visita llamó a la Embajada cubana y le dijeron que confirmara bien con la compañía si había posibilidad de subir al avión el 1 de agosto porque ellos no tenían aprobado ese vuelo. Ella llamó a Iberia y desde la aerolínea le dijeron que el vuelo estaba aprobado. Así que desembarcó en Madrid casi en el mismo momento en que la compañía le notificó por correo electrónico la cancelación del vuelo a Cuba. Ya era tarde. Estaba varada en Madrid.

Ahora vive encerrada en una habitación de cuatro metros cuadrado, con miedo a contagiarse de una enfermedad que ha dejado miles de víctimas en la capital española, la más afectada por la pandemia.

En medio de su desesperación, se enteró de que La Habana retrocedía a la fase de transmisión autóctona limitada del coronavirus. "Imagínese usted lo que sentí cuando supe que hay toque de queda, que estoy botada en un país donde no tengo a nadie y que mi familia está sufriendo igual que yo", comenta a CiberCuba.

"Yo sólo vine a España a tomar mi vuelo humanitario para regresar a Cuba. No vine de visita ni de nada. Sólo vine a hacer escala. Y no me quedo porque no quiero quedarme. Yo lo que quiero es irme para mi casa, con mis hijos, que están desesperados y locos porque yo llegue. Sé que la cosa en Cuba está dura, pero no es la primera vez que he pasado por una situación difícil allí y créanme, estoy preparada. Qué se le va a hacer".

Ella no tiene claro cuándo podrá regresar a su país. Cuba no está permitiendo la entrada de viajeros por la situación epidemiológica que atraviesa La Habana. "Ese regreso todavía no tiene fecha", dice.

Mientras tanto, la situación en España se está complicando con cada vez más casos positivos de coronavirus. "Tenemos mucho miedo. Nosotros y la familia. "Mi billete me vale. Sólo necesito que acaben de aprobar un vuelo humanitario para poderme ir. Estoy apuntada en el listado de la embajada. No soy yo sola. Somos un grupo grande de personas. Si España cierra fronteras, no sé qué sería de mí. No quisiera ni pensar en eso. Sería la locura final".

"Sabemos que a los vuelos humanitarios sólo podemos subir los ciudadanos cubanos residentes en Cuba. Pero es muy triste estar desesperados por volver y ver cómo se van los aviones vacíos", concluye.