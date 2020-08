Pitbull y Chesca se unen a Frankie Valli para estrenar el tema "Te quiero baby"

Los cantantes Pitbull y Chesca se unieron a Frankie Valli para lanzar el tema Te quiero baby (I love you baby), una nueva versión/interpolación del icónico éxito Can't take my eyes off you, grabada en 1967, informó Joseph Fisher de la compañía de entretenimiento Saban Music.

No es la primera vez que Pitbull y Chesca se unen en un proyecto musical ya que recientemente demostraron su éxito cuando lograron que el sencillo Súbelo (Further Up), junto a Static y Ben El, se convirtiera en el número uno, según informara Billboard.

Juntos tienen una química increíble y lo demostraron al interpretar su exitosa canción Cinco de Mayo, en los Premios Lo Nuestro 2020.

Chesca nació en Puerto Rico y en octubre de 2018 lanzó Azúcar , su primer sencillo en español, un disco de pop urbano con la combinación de reguetón y sonidos latinos.

Can't take my eyes off you, ocupó el segundo puesto entre las 100 canciones del Billboard en 1967​ y ganó un disco de oro. Fue uno de los muchos éxitos que Valli grabó con la participación de su grupo The Four Seasons. La canción ha sido interpretada por una gran variedad de artistas tanto en español como en inglés.

