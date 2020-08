Cuentapropista harta de que la llamen gusana: "Estoy aquí dispuesta para lo que sea y es ya"

Se puede decir más alto, pero no más claro. La cuentapropista cubana Diasniurka Salcedo Verdecia, harta de que la llamen 'gusana', ha enviado un mensaje contundente a sus acosadores: "A ver, clarias, qué hago. Todos los que piensen como yo, estoy dispuesta para lo que sea y es ya", escribió en su muro de Facebook.

Diasniurka Salcedo es graduada de Contabilidad y Finanzas y de Promoción Cultural. Además ha recibido clases de inglés, ha impartido cursos emergentes, ha estudiado Peluquería y Belleza, ha sido educadora infantil y ha tenido seis bebés a su cargo. En la finca en la que vive cría cerdos, pollos y siembra frutas. Además, ejerce de peluquera. "He trabajado como una mula con una mano imposibilitada y al final, ¿qué?", se queja en el post que ha recibido 2.400 me gusta, más de 1.400 comentarios y ha sido compartido 806 veces.

A pesar de trabajar duro y de tanto sacrificio, Diasniurka Salcedo asegura que no puede llevar a su hijo a Varadero, no tiene un carro para moverse, no puede comer lo que le da la gana ni disfrutar de un buen hotel. Tampoco recibe una atención médica que se respete ni puede ir a las nuevas tiendas. "Todo es no tengo y no puedo. Si como, no visto y si visto, no como. ¿Entonces qué, clarias? Soy emprendedora y de nada me sirve. Si crío, ahora me decomisan todo", escribió.

Encima, debido a la pandemia no le permiten mantener abierta la peluquería ni cuidar bebés. "A ver, clarias, qué hago", se pregunta nuevamente.

Diasniurka Salcedo afirma además que ha dejado los estudios por atender la tierra. "Y ni mis frutas puedo vender porque es delito", se queja.

A los que la llaman 'gusana' contesta: "Si por decir la verdad soy gusana, pues con mi verdad gusana soy y seré. ¡Viva Cuba libre! Cambio de sistema y demostraré que los cubanos con poco hacemos mucho".

Ella también afea al Gobierno de Cuba que no viva las miserias del pueblo. "Mientras yo sufro y lucho con tantas limitaciones, los dirigentes viven y disfrutan lo que muchos merecen. Por eso no me cansaré y gritaré: ¡Viva Cuba libre!"

Y a quienes creen que emigrará, Diasniurka Salcedo les dice que se van a quedar con las ganas de verla partir. "No me iré. Cuba no es para los que se dicen revolucionarios y son una lacra, que sólo quieren dólares americanos, sino para los cubanos que nos respetamos. Aquí seguiré con idea fija y esperando el cambio. Todos los que piensen como yo, estoy dispuesta para lo que sea y es ya", concluyó.

Post de Facebook de la emprendedora cuba Diasniurka Salcedo. Foto: CiberCuba

El Gobierno cubano continúa con su acoso a los emprendedores. En Placetas (Villa Clara) ha sido detenido a primeros de este mes de agosto el empresario cubanoamericano Raúl Gómez, dueño del hostal La Casona, acusado de comprar jabón líquido.

Este cerco se cierra también alrededor de los campesinos. Es el caso de Osniel Fernández, un agricultor y ganadero de la Isla de la Juventud al que el Gobierno cubano le ha decomisado las tierras que fueron de su padre y de su abuelo desde antes de 1959. En este caso, lo acusan de no vender sus productos a una cooperativa estatal.