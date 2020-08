Policía busca a un hombre en Florida por el asesinato de su novia a puñaladas

Las autoridades buscan al novio de una mujer que fue asesinada a puñaladas en la ciudad de Sunrise, del condado de Broward, Florida.

La víctima residía con su pareja presuntamente en la misma dirección donde hallaron el cuerpo este miércoles con heridas de arma blanca. Por esta razón, el novio se ha tornado persona de interés en el caso.

Los oficiales de la policía de Broward dijeron encontraron el cadáver en un complejo de condominios ubicado en la cuadra 4700 de Northwest y la 89th Avenue alrededor de las 8 a.m.

Según la policía, la víctima se llamaba Belkis Rosales. Los familiares le comentaron a Local 10 News que ella fue asesinada mientras su hijo pequeño estaba en casa y que trató de pedir ayuda antes de morir.

Por el momento, las autoridades hacen investigaciones en la vivienda tras bloquear el área con cinta de la escena del crimen. Asimismo, confirmaron una llamada al 911 que posiblemente fuera efectuada por Rosales. No se conoció de inmediato ninguna otra información por parte de las autoridades.

“No sabía si me despertaba en un sueño o en la niebla porque no se ve eso en esta comunidad”, dijo una vecina, quien agregó que, por lo general, veía a Rosales caminando por el complejo con su hijo, del cual la prensa local no reveló detalles.

Tampoco ha sido informado el nombre del novio.