Video muestra reacción del padre de Derek Rosa al conocer su crimen: "No hay manera, Derek amaba a su madre"

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Nuevos videos policiales difundidos por Telemundo 51 muestran la reacción del padre de Derek Rosa en el momento en que los detectives le informaron que su hijo era "persona de interés" en la investigación por la muerte de su madre, Irina García, ocurrida en Hialeah en 2023.

Las grabaciones, publicadas tras el cierre del proceso judicial, capturan las entrevistas que oficiales realizaron al padre, José Antonio Rosa, y al padrastro, Frank Ramos, como parte de la investigación criminal.

Rosa, que inicialmente desconocía que Irina había fallecido, se mostró visiblemente conmocionado cuando los detectives le confirmaron que la víctima había sido apuñalada y que Derek era sospechoso.

"No hay manera, Derek amaba a su madre hasta la muerte", exclamó Rosa en inglés, incrédulo ante la revelación.

Describió a su hijo como un joven bueno, cariñoso e inteligente, y aseguró que estaba feliz con el nacimiento de su hermanita. "No quería separarse de la cama de su mamá en el hospital. Estaba muy feliz por eso".

Sobre el conocimiento de armas que tenía Derek, el hombre admitió haberle hablado de seguridad, pero aclaró: "Sabe más de armas por esos videojuegos que por cualquier persona que le haya enseñado".

El padrastro Frank Ramos también fue entrevistado por las autoridades.

Ramos explicó que en el momento del crimen estaba fuera de Florida transportando carga, pero mantenía comunicación con su esposa mediante videollamadas y un sistema de seguridad doméstico. Notó que Derek había salido del apartamento y escuchó parte de la llamada al 911.

"No consigo (entender) cómo él le hizo eso a su madre. La verdad que no. Es una cosa que yo no puedo creer", declaró, antes de describir el vínculo entre madre e hijo como "incondicional, lo más amoroso del mundo".

El padrastro señaló que lo único que observaba era que Derek tenía "mucha obsesión con las pistolas", pero lo calificó como un interés normal de adolescente.

La publicación de los videos se produce semanas después de que fotos inéditas de la escena del crimen revelaran el interior del apartamento donde ocurrió el hecho: un cuchillo ensangrentado con la punta rota, balas reales junto a un papel de tiro al blanco y cerca de 20 huellas de sangre que trazaban un camino hacia el baño.

Las imágenes también mostraron el contraste entre la habitación típica de un adolescente -con diplomas, decoraciones de Mario Bros y Rick and Morty, y una pistola armada con piezas de Lego- y las evidencias forenses. La sangre derramada llegó hasta la base de la cuna donde dormía la hermana recién nacida de Derek, de solo 14 días.

Derek Rosa tenía 13 años cuando cometió el crimen el 12 de octubre de 2023, al apuñalar a su madre más de 40 veces mientras dormía. Él mismo llamó al 911 para confesar el hecho.

El 16 de enero de 2026, días antes del inicio del juicio, se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue sentenciado a 25 años de prisión más 20 años de libertad condicional por el juez Richard Hersch.

Actualmente cumple condena en la Suwannee Correctional Institution, en el norte de Florida, con fecha estimada de liberación el 5 de octubre de 2048. El juez también ordenó que, al salir de prisión, no podrá tener contacto con su padrastro ni con su hermana menor.

El padre de Derek asistió a cada audiencia durante los dos años del proceso y ha expresado públicamente que no puede comprender lo ocurrido: "Yo en realidad no sé todos los detalles y cómo pudo pasar algo así. En realidad no hay explicación".