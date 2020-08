Joven cubana Mileydi Salcedo pide a la Seguridad del Estado que pare de molestar a su familia

Una joven cubana que en abril pasado fue detenida tras intentar denunciar el abuso que había sufrido por parte de un agente de la policía, está ahora reclamando a la Seguridad del Estado que la deje en paz a ella y a su familia.

Cuatro meses después de aquel incidente, Mileydi Salcedo volvió a ser arrestada el sábado en La Habana, en esta ocasión junto a su padre. Ella fue puesta en libertad pero él continúa retenido en la unidad de policía.

La muchacha publicó un video en su muro de Facebook en el que muestra cómo el acoso que está sufriendo mantiene a toda la familia en un estado de desasosiego.

“Buenos días, aquí les informo que acabo de llegar a mi casa. Hoy es mi cumpleaños y esa gente tienen detenido a mi papá. Ellos dejaron allí a mi papá, por cuestiones que supuestamente dicen que estábamos en una fiesta en la casa y nosotros estamos muy indignados…”, relató.

Salcedo mostró cómo se encuentra su tía, una anciana que no dejaba de pasarse las manos por todo el cuerpo, una actitud que evidencia el enorme estrés al que está sometida la mujer.

“Ella es mi tía, miren cómo me la tiene la Seguridad del Estado, miren las condiciones. Es en eso en lo que nosotros no estamos de acuerdo. A mi tía me la tienen enferma de los nervios, y vienen a la casa, y vienen a la casa, y estamos cansados”, detalló.

“Necesito que paren de venir a mi casa a molestar a mi familia, necesito que saquen a mi papá de donde lo tienen, porque nos van a mantener a nosotros día a día, todos los días, en la estación de Aguilera, porque no estamos cometiendo ningún delito”, advirtió.

“Me tienen a mi tía enferma de los nervios, hasta que no la maten no van a parar”, concluyó la joven, mostrando ella misma aspecto cansado.

La detención de Salcedo el sábado fue denunciada casi inmediatamente en Facebook por la usuaria Janet Milanez, quien pidió compartir el hecho en las redes sociales.

“Mileydi Salcedo acaba de hacer arrestada junto a su padre. Le intentaron quitar el teléfono y han sido conducidos a la PNR de Aguiar. Un agente se apareció en su casa y la acusaban de estar haciendo una fiesta. Todos los presentes eran familiares y vecinos que vivían ahí y no había fiesta ninguna”, explicó.

Salcedo logró filmar dos videos más del momento en el que ella y su padre fueron sacados de su hogar y trasladados a la unidad policial.

“Estoy filmando y nada más quiero que alguien se atreva a darme un golpe, necesito que no me lo toquen. Todo correctamente, cómo debe ser”, se le escucha grita a la chica al inicio de la grabación.

En el video se ve a su padre con su mascarilla gritando ‘¡Abajo la dictadura!’, segundos antes de entrar a la patrulla. Después un agente se acerca amenazante a la joven que graba y el material se corta por unos instantes. A partir de ahí las imágenes se vuelven difusas y solo se escucha la voz de ella gritado: ‘¡No lo toquen!’, hasta que su padre, nuevamente en la calle y ya sin la mascarilla, grita: ‘¡Abajo Fidel!’.

El último video lo muestra sentado dentro del auto policial mientras habla del abuso al que está sometido.

“Una vez más somos víctimas de enviados de la Seguridad del Estado cubano. Vuelvo y repito, para mí todo esto tiene consecuencias. Declaro una y mil veces más: ‘Abajo la dictadura cubana, abajo Raúl Castro Ruz, Díaz-Canel. Que vivan los derechos humanos de Cuba y del mundo”.

El calvario de esta familia comenzó el pasado 24 de abril, cuando Mileydi Salcedo fue golpeada por un agente de la policía por estar filmando con su celular. Al ir a denunciar el hecho, terminó presa y acusada de atentado.

Según relató entonces a CiberCuba una prima de la joven, el oficial la golpeó “sin ton ni son golpea” e incluso “le rompió hasta su cadena por gusto y sin necesidad”.

“Ella fue a la unidad a reportar los golpes infligidos por la policía y terminó detenida y acusada de atentado... Mañana le dicen si la van a enviar directo a una prisión”, añadió.

Tras subrayar que se trataba de una injusticia, comentó que la policía la reprimía “porque ella es una muchacha que constantemente está denunciando hechos e injusticias que pasan dentro de la isla. Es de los pocos jóvenes en Cuba con el valor suficiente para denunciar hechos cometidos por la dictadura cubana”.