Joven cubana denuncia abuso policial y termina acusada de atentado a la autoridad

Una joven cubana que fue víctima de abuso policial en La Habana terminó detenida tras dirigirse a una estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y denunciar la situación.

Se trata de la joven Mileydi Salcedo, quien fue golpeada por un agente de la policía cubana por filmar con su teléfono celular.

Una prima de Mileydi denunció en redes sociales que en la grabación del suceso "un oficial sin ton ni son golpea a mi prima, le rompió hasta su cadena por gusto y sin necesidad".

En declaraciones a CiberCuba, la prima de la joven dijo: "Ella fue a la unidad a reportar los golpea infligidos por la policía y terminó detenida y acusada de atentado. A mi prima mañana le dicen si la van a enviar directo a una prisión".

También declaró que se trataba de "una injusticia. Entiendo que el lenguaje de los jóvenes de Cuba no es el más adecuado pero desgraciadamente es la juventud que existe en nuestro país. Ellos simplemente están reprimiendo porque ella es una muchacha que constantemente está denunciando hechos e injusticias que pasan dentro de la isla. Es de los pocos jóvenes en Cuba con el valor suficiente para denunciar hechos cometidos por la dictadura cubana".

En estos momentos, Mileydi se encuentra en la unidad de Aguilera, situada en el municipio habanero de 10 de Octubre.

Allí fue a denunciar las lesiones a raíz del incidente con el oficial.

"Necesito que todas las personas que me conocen y a las que no que me ayuden a hacer este video viral ya que se están cometiendo injusticias y solo piensen que todos tenemos familias y en cualquier momento cualquiera puede ser víctima del mal trabajo de la PNR, no son todos en general pero sí la gran mayoría. Es hora de que se haga justicia, hasta cuándo va a seguir siendo esto pueblo, no se callen más las cosas que hagan justicia", denunció la prima.

Por su parte, la madrina de Mileydi, identificada en redes sociales como Lucilla Herrera Emperador, dijo reafirmó que se había dirigido a la estación y la joven estaba acusada de atentado policial.

"Ella y su amiga donde el capitán de patrulla con el carro 408 hizo abuso del cargo golpeándolas a ambas por el tan solo hecho de filmar, cosa que no está prohibida en ninguna parte del mundo incluido en Cuba, si tenían razón por qué la molestia de filmar, a partir de mañana comienza mi batalla", aseguró.

Ciertamente, el régimen castrista ha arreciado el control policial desde que se decretara la cuarentena en el país por el avance del coronavirus, aunque no es una situación exclusiva de estos tiempos.

Recientemente una madre cubana denunció en las redes sociales la detención de su hijo por quitarse el nasobuco justo en el momento en que iba a entrar a su casa.

El hijo estaba entrando la bicicleta a su vivienda y en el instante en que puso el ciclo en la reja para poder entrar, se bajó el nasobuco para llevarlo al interior. Fue entonces cuando casualmente pasó la patrulla de policía y lo vio. Y aunque el joven le dijo al agente que había llegado a su domicilio en ese momento, pero este no quiso entender la explicación, le ordenó que dejase la bicicleta y en la misma puerta de su casa lo esposó.

Asimismo, otros han sido multados por filmar en estos días, como es el caso del hermano del youtuber Alain Rodríguez ―conocido como Paparazzi Cubano―, quien denunció en Facebook el arresto y posterior imposición de una multa a su hermano, simplemente por grabar con su teléfono un mensaje que daba en la calle un motorizado por alto parlante, acerca de extremar las medidas de seguridad ante el coronavirus.

Dutante una intervención televisada el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que solo con represión y multas no se evitará la propagación del coronavirus en Cuba, reconociendo así la represión a la que está sometida la ciudadanía.