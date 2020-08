Chacal cumple su sueño y se une a Farruko, Ñengo Flow y Yomo: "Todavía no me lo creo"

Varios son los nombres de artistas cubanos que suenan con fuerza dentro del panorama del reguetón latino y uno de ellos es sin duda el del cantante de música urbana Ramón Lavado, artísticamente conocido como Chacal.

Ahora, el isleño ha logrado hacer realidad otro de sus grandes sueños al arrimarse a tres importantes exponentes del género urbano, Farruko, Ñengo Flow y Yomo, para trabajar con ellos y lanzar al mercado un nuevo sencillo.

Así lo ha dado a conocer el propio Chacal, quien se convertirá por primera vez en padre dentro de unos meses, a través de sus redes sociales con la publicación de una imagen en la que aparece junto a los reguetoneros.

"Todavía no me lo creo. Verdaderamente es un sueño hecho realidad. Agradecido por tener el respeto y apoyo de colegas que siempre he admirado", expresó emocionado Chacal junto al post.

Además de tener la oportunidad de crear música junto a Farruko, Ñengo y Yomo, todo apunta a que Chacal y los intérpretes también colaborarán en un vídeo musical que dará vida al tema.

Según la fotografía subida por el cubano, se les pueden ver a todos los artistas dentro de lo que parece un set de rodaje mientras Chacal sujeta una botella de champán en mano.

De momento, ni Chacal ni los demás reguetoneros han dado más detalles de lo que se encuentran cocinando ni el título ni la fecha de salida de la canción.

Yomo, por su parte, subió la misma instantánea del cubano y agregó a su publicación: "Los tiempos no han cambiado. Lo que cambió fue la lealtad, la humildad y los soldados".

Esta, sin embargo, no es la primera vez que Chacal participa en una unión musical de grandes ligas latinas. En 2016 el cantante cubano formó parte del éxito Ay mi Dios donde compartió junto a Pitbull, Yandel y el deejay IAmChino.

Dicha producción vino de la mano de un videoclip musical que hasta la fecha acumula en YouTube más de 576 millones de visualizaciones.

