El Taiger saca su lado más rapero en su nuevo tema "You know what Im saying"

El cantante de música urbana José Manuel Carvajal, popularmente conocido por todos como El Taiger, ha lanzado a través de su canal oficial de YouTube su más reciente proyecto audiovisual.

El Taiger sorprendió a sus seguidores con el videoclip que da vida a su nuevo trabajo musical llamado You know what Im saying dirigido por el realizador cubano Roan Olivas.

Tal y como se puede apreciar en el título que da vida a la canción, en este nuevo proyecto El Taiger ha apostado por incluir el idioma inglés y mezclarlo con otras frases en español. Asimismo, se evidencia como el intérprete se ha decantado por la ultimación de ritmos urbanos mucho más inclinados al rap norteamericano.

Tanto en You know what Im saying como en el videoclip, se puede ver también la participación del deejay Dj Conds, quien además fue el encargado de aportar la musicalidad al sencillo.

"Yo creo que el fondo musical está mejor que la letra, digo yo. El que se la comió fue Dj Cons", confesó el propio El Taiger en la última publicación sobre el audiovisual del tema que compartió en su perfil de Instagram.

You know what Im saying es uno de los sencillos forman parte del nuevo álbum de estudio de El Taiger que saldrá al mercado musical en las próximas semanas bajo el título de Resiliencia.

Además de este tema, en el disco se podrán encontrar también otros trabajos musicales ya presentados anteriormente por el artista, como El tóxico y Fingiendo, entre otros.

