Hombre de Florida decía que el coronavirus era mentira hasta que su esposa murió por la enfermedad

Una pareja de Florida pensaba que la pandemia de coronavirus era un engaño hasta que ambos se contagiaron. Lamentablemente la condición de la mujer se agravó y falleció por complicaciones derivadas de la enfermedad.

Brian Lee Hitchens, conductor de Uber, y Erin Hitchens, pastora de una iglesia, compartían todas las publicaciones en Internet con teorías que defienden la idea de que el virus fue fabricado, por eso no cumplieron con ninguna medida de prevención.

A inicios de mayo ambos se enfermaron, pero ninguno de los dos buscó ayuda inmediata hasta que fueron diagnosticados tras hacerse los test.

Aunque fueron hospitalizados pero él se recuperó. Sin embargo su esposa, quien padecía de asma, tuvo que permanecer en las unidades de cuidados intensivos debido a su gravedad. La mujer de 46 años murió por problemas cardíacos relacionados con el virus.

En una publicación en su muro de Facebook del 13 de mayo, Brian relató cómo la pasaron durante la enfermedad y la involución clínica que tuvo su mujer.

“Nos admitieron de inmediato y ambos fuimos a la UCI. Empecé a sentirme mejor en unos días, pero mi esposa empeoró hasta el punto en que la sedaron y la pusieron en el ventilador. Nunca me pusieron ventilador y empecé a sentirme mejor, más fuerte. Nunca tuve dolores terribles, solo estaba débil y agotado. Incluso ahora me siento mejor Mucho mejor que hace unas semanas”, dijo.

“Todavía tengo COVID-19 y algo de neumonía en mis pulmones y hemos estado aquí tres semanas a partir de ayer. A partir de hoy, mi esposa sigue sedada y en el respirador sin signos de mejora. Hubo un par de veces en las que intentaron destetarla del ventilador, pero tan pronto como lo hicieron, su nivel de oxígeno cayó y tuvieron que ponerla de nuevo en el ventilador a tiempo completo”, detalló.

“Creo en los milagros y me estoy aferrando a la oportunidad de que ella pueda ser sanada, pero si no, estoy agradecido por ella, hemos estado casado por ocho años”, añadió.

Dos meses después, mientras Erin Hitchens continuaba conectada a un respirador artificial, Brian Lee Hitchens brindó su testimonio a la BBC para una investigación acerca del costo en vidas humanas que ha tenido la desinformación sobre el coronavirus.

Lee Hitchens admitió que “deseaba haber escuchado desde el principio” las recomendaciones de las autoridades de salud.

“Este es un virus real que afecta a las personas de manera diferente. No puedo cambiar el pasado. Solo puedo vivir en el presente y tomar mejores decisiones para el futuro”, expresó.

“Ella ya no está sufriendo, pero está en paz. Pasé por momentos extrañándola, pero sé que está en un lugar mejor”, agregó.

El post de Lee Hitchens en mayo se hizo viral. En él, el atribulado esposo reconoció que él y su mujer habían actuado mal, y pidió a los demás seguir los consejos de los expertos.

“Mirando hacia atrás debería haberme puesto una máscara al principio, pero no lo hice y tal vez estoy pagando el precio por ello ahora, pero sé que sí fui yo quien se la dio a mi esposa, sé que ella me perdona y sé que Dios me perdona. (…) Así que solo piensa en lo que dije y si tienes que salir, por favor, usa la sabiduría y no seas tonto, para que no te pase lo mismo a ti como a mí y a mi esposa”, instó.