Padre de la joven cubana que estuvo presa por grabar a la policía lleva seis días en huelga de hambre

Daniel Salcedo, padre de la joven que fue atacada por un policía en Cuba Mileydis Salcedo, lleva seis días en huelga de hambre tras ser arrestado por la Policía, que lo acusa de "propagación de pandemia".

Diasniurka Salcedo, familiar del detenido, aseguró que este lleva "144 horas de huelga de hambre", y llamó a los cubanos desde su perfil de Facebook a no permitir "ni un muerto ni preso más!!!".

Mileydis Salcedo, de 24 años, confirmó a Diario de Cuba la víspera que su papá está en huelga de hambre y que la policía se presentó en su domicilio el pasado 22 de agosto y se lo llevó tras acusarlo de desacato.

"Ellos lo estaban acusando por propagación de epidemias, que fue por lo que supuestamente vinieron a mi casa", dijo la joven y aseguró que su papá está ahora en El Vivac, como se le conoce al Centro de Procesamiento Penal de La Habana.

En meses anteriores Daniel Salcedo se pronunció con firmeza contra la detención de su hija Mileydis, quien fue golpeada por un capitán de la policía de nombre Carlos y abandonada en la vía pública luego de grabar con su teléfono el arresto de su amiga Elizabeth Vaquero, de 20 años, por llevar mal puesta la mascarilla contra el coronavirus.

Cuando se recuperó de la golpiza, la mujer se dirigió con sus brazos lesionados a la estación de policía de Aguilera para denunciar los hechos, pero allí decidieron encerrarla.

Ambas fueron detenidas ese mismo día, 24 de abril, y liberadas recientemente tras pasar dos meses de prisión.

Asegura la joven que las autoridades no les han ofrecido explicaciones por lo sucedido.

"A mí me dieron libertad inmediata, me pusieron una multa de 500 pesos y no estoy esperando juicio. No me han hablado más de ese tema", comentó a la fuente consultada.

En mayo su padre responsabilizó al gobierno de Miguel Díaz-Canel de lo que pudiera sucederle a su hija en la cárcel y dijo que no la dejaban entrevistarse con su abogado.

"Yo responsabilizo al gobierno de cualquier cosa que le suceda a mi hija en la prisión, lo mismo por cuestiones de salud, que por cualquier otra situación", dijo el hombre en esa ocasión a través de una directa publicada en Facebook.

La situación y garantías de los presos políticos en Cuba se ha deteriorado en los últimos meses al punto que el pasado 8 de agosto las autoridades cubanas dejaron morir a un activista tras 40 días de huelga de hambre.

Yosvany Arostegui murió tras más de 40 días en huelga de hambre en una prisión de Camagüey, donde permanecía detenido.

El régimen impidió que sus compañeros de lucha asistieran al funeral.