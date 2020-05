Padre de joven detenida sin juicio responsabiliza al gobierno cubano de la situación de su hija

Daniel Salcedo, padre la joven que fue atacada por un policía en Cuba, Mileydis Salcedo, responsabilizó al gobierno de cualquier cosa que le suceda a su hija en la prisión.

"Yo responsabilizo al gobierno de cualquier cosa que le suceda a mi hija en la prisión, lo mismo por cuestiones de salud, que por cualquier otra situación", dijo el hombre en una directa publicada en Facebook.

El pasado 24 de abril, Mileydis grababa el arresto de una amiga de 20 años en Lawton, cuando un capitán de la Policía identificado como Carlos comenzó a golpearla y a patearla en el piso, y luego la dejó abandonada en la vía pública.

El padre de la joven, tras rememorar esos sucesos, también se dirigió a las autoridades que atienden el caso.

"Yo responsabilizo al Consejo de Estado, a la Fiscalía General y a la Fiscalía Militar por socavar, prestar oídos sordos a la golpiza, a la detención y al secuestro que le dio el Ministerio del Interior", afirmó.

Contó que la joven, de 24 años, fue golpeada por el Capitán Carlos, en activo, el pasado 24 de abril y abandonada en la vía pública.

Cuando se recuperó de la golpiza, la mujer se dirigió con sus brazos lesionados a la estación de policía de Aguilera para denunciar los hechos, pero allí decidieron encerrarla.

Al respecto, Daniel Salcedo recuerda que Mileydis "no fue detenida, sino que la encerraron cuando fue a la unidad de la Policía, por el supuesto delito de atentado".

La joven estuvo varios días incomunicada, luego fue trasladada a 100 y Aldabó, hasta que el día 5 de mayo fue trasladada a una prisión de mujeres de La Habana. Solo entonces, 11 días después de su desaparición, la dejaron llamar a su familia, que no sabía de su paradero.

La víctima ya cuenta con abogado, quien pidió el cambio de medida a Instrucción Penal, pero la Fiscalía no ha decidido qué van a hacer sobre la solicitud, dijo el padre.

Sin embargo, Daniel Salcedo denunció que el gobierno no permite a los abogados del país ningún tipo de acercamiento con sus defendidos, insinuando que el letrado no ha podido ver a su cliente.

Asimismo, aseguró que en la prisión donde está detenida Mileydis la mayoría de las veces no hay agua, y que las aguas albañales contaminan el agua potable.

"No hay medicinas de ningún tipo y mi hija padece problemas gástricos. Me tienen completamente desinformado, no me han contactado para nada", lamentó.

El padre hizo la directa desde la sede de las Damas de Blanco en La Habana, donde este viernes se celebra un ayuno contra el crimen, en medio de la jornada Orlando Zapata Tamayo, nacido un día como hoy.

Esta iniciativa intenta visibilizar la situación de violación de derechos humanos en el país, afirmó la líder de ese grupo opositor, Berta Soler.