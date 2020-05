Imponen prisión preventiva contra las jóvenes cubanas que denunciaron violencia policial en La Habana

El gobierno cubano impuso la medida cautelar de prisión preventiva a las jóvenes cubanas que fueron agredidas por la policía en La Habana por filmar con su teléfono celular y denunciar dicho suceso.

El pasado miércoles 22 de abril Mileidys Salcedo, de 24 años, y Elizabeth Vaquero, de 20 años, fueron víctimas de violencia policial en Lawton, tras usar su teléfono para documentar la agresión de un oficial.

A ambas se les acusa del delito de atentado a la autoridad.

En declaraciones a Radio Martí Daniel Salcedo, padre de Mileydi Salcedo, dijo que la instructora del caso le informó este lunes de la medida cuando acudió en busca de información sobre las jóvenes.

Según relató el padre, la instructora del caso, identificada como la oficial Jésica, le dijo que su hija estaba detenida en la unidad de 100 y Aldabó, y que de ahí sería trasladada a una prisión de mujeres hasta el día del juicio, del cual aún no han fijado una fecha.

"Yo no tengo certeza de eso porque, verdaderamente, yo no la he visto ni he podido hablar con la niña en ningún momento", dijo.

La oficial le comunicó además a Salcedo que su hija había sido la agresora, por lo que dictaminaron prisión preventiva, lo que significa "que va directo a una prisión sin derecho a abogado, sin derecho a nada".

El día del suceso las jóvenes habían ido al banco a cobrar un dinero y Elizabeth Vaquero llevaba el nasobuco en la mano cuando una patrulla las detuvo.

El padre de Mileydi había declaro anteriormente que los agentes pidieron identificación a las muchachas "en forma descompuesta", y su hija sacó el teléfono para grabarlos y tener evidencia para hacer la denuncia.

"Y el capitán lo que hace es ir a golpearla, para que ella dejase de filmar lo que estaba sucediendo", sostuvo.

También refirió que el policía propinó una fuerte golpiza a la joven, y hasta "le dio patadas en el suelo, la tiró contra la acera, contra la pared, provocándole "dolor en un seno" y dejándole la cara y los brazos "llenos de moretones".

Una prima de Mileydis declaró a CiberCuba el día de la detención: "Ella fue a la unidad a reportar los golpes infligidos por la policía y terminó detenida y acusada de atentado. A mi prima mañana le dicen si la van a enviar directo a una prisión".

El padre de la joven, quien se encuentra desesperado ante esta situación, dijo que "no ha existido peor epidemia ni peor coronavirus que el virus de los Castro".

El oficial que golpeó a las jóvenes ha sido identificado como Rolando, y su placa policial es 20697.