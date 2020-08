Madre de afroamericano tiroteado por la policía en EE.UU. pide que no se causen destrozos en nombre de su hijo

La madre de Jacob Blake, el afroamericano que fue baleado por la policía el pasado fin de semana en una ciudad de Wisconsin, se pronunció en contra de que las protestas que se han producido tras el tiroteo, incluyan destrozos y saqueos.

“Mi familia y yo estamos muy dolidos y francamente disgustados. Y como su madre, por favor no queme propiedades y cause estragos y derribe sus propias casas en nombre de mi hijo. No deberías hacerlo”, dijo el martes Julia Jackson.

“La gente no debería hacerlo de todos modos, pero usar a mi hijo o al hijo de cualquier otra madre o padre, nuestra tragedia, para reaccionar de esa manera no es aceptable. Y no está ayudando a Jacob. No está ayudando a Jacob ni a ningún otro hombre o mujer que ha sufrido en estas áreas”, añadió.

Jackson compareció ante los medios de comunicación para informar acerca de la condición actual de Blake.

Con el rostro compungido y haciendo pautas para tratar de no llorar, se refirió a los daños que han causado muchos manifestantes en Kenosha, la ciudad de Wisconsin donde su hijo recibió siete balazos por agentes de policía cuando iba a entrar a su auto, en el que estaban sus tres hijos.

La mujer recalcó que lo que está sucediendo “no refleja a mi hijo ni a mi familia. Si Jacob supiera lo que estaba pasando en ese sentido, la violencia y la destrucción, estaría muy disgustado”.

“Somos Estados Unidos, ¿nos hemos unido? Entiendes lo que va a pasar cuando caigamos porque una casa que está una contra la otra no se puede sostener”, añadió.

También pidió a la gente que rezara y examinara sus corazones, como lo está haciendo ella.

“A todos los oficiales de policía, les estoy orando por ustedes y sus familias. A todos los ciudadanos, mis hermanas y hermanos negros y morenos, estoy orando por ustedes. Creo que eres un ser inteligente como el resto de nosotros, todos”, subrayó.

“Usemos nuestro corazón, nuestro amor y nuestra inteligencia para trabajar juntos, para mostrar al resto del mundo cómo se supone que los humanos se tratan entre sí. Estados Unidos es genial cuando nos comportamos muy bien”, agregó.

Cientos de manifestantes llevan varios días marchando en protesta contra la acción policial. Pronto se registraron enfrentamientos con los uniformados que han dejado varios heridos así como incendios en varios edificios.

El martes el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, declaró el estado de emergencia y ordenó desplegar unos 250 agentes de la Guardia Nacional. “No se puede seguir en la senda del daño y la destrucción”, afirmó.

El pasado domingo Jacob Blake, de 29 años, fue requerido por agentes del orden en Kenosha, una ciudad situada a unas 40 millas al sur de Milwaukee, la capital del estado.

La policía se presentó en el lugar tras responder a un incidente doméstico. Un video tomado en el lugar, permite ver a Blake eludiendo a los oficiales, que caminan detrás de él mientras le apuntan con sus armas. El hombre se dirige hacia su vehículo y cuando abre la puerta para entrar y entra, los agentes le disparan.

El herido fue llevado de urgencia al hospital, pero hasta el momento se encuentra paralizado de la cintura para abajo y es muy posible que no pueda volver a andar.

Los médicos tuvieron que extirparle casi todo el colon y el intestino delgado, además de sufrir daños en el riñón y el hígado.

Los policías que participaron en el incidente fueron puestos bajo licencia mientras continúan las investigaciones.