Anciana arrestada en La Habana por vender refrescos: Policía se lo quita todo

En un país donde los ancianos son uno de los sectores más vulnerables y desprotegidos por el sistema, con pensiones estatales que no alcanzan ni para cubrir necesidades básicas, muchos adultos mayores se ven obligados a trabajar o a “lucharla” para poder subsistir.

Sin embargo, lejos de ofrecer apoyo o comprensión, el régimen cubano reprime incluso a quienes, en la tercera edad, intentan ganarse la vida con lo poco que pueden.

Es el caso de una anciana detenida por la policía este miércoles en el Parque El Curita, en La Habana, por vender refrescos.

El hecho fue captado en un video publicado por el portal independiente CubaNet, en el que se observa el momento exacto en que agentes de la Policía Nacional Revolucionaria arrestan a la mujer y le decomisan los productos que vendía.

“Me tiene que atender como una persona mayor de edad. Yo puedo ser tu abuela. ¿Usted cree que yo me puedo sentir bien con eso?”, le reclamó la anciana a uno de los agentes, mientras era reducida frente a testigos en el lugar.

Varios testigos denunciaron la injusticia de la situación: “Eso es una injusticia lo que se ve ahí. ¿Qué más te puedo decir?”, expresó un hombre que observaba el procedimiento.

“Ella vende refresco, bolígrafo”, añadió una mujer que confirmó que la anciana se ganaba la vida vendiendo productos básicos.

Otro testigo fue más contundente: “Todo se lo decomisan y después una multa de 24,000 pesos, aunque tenga 80 años. Aquí no hay consideración con nada. El Estado no te da ni pi..., no te da comida, ni nada, y estamos sobreviviendo con lo poquito que compramos en las mipymes. Porque esto no es robado, entonces no podemos vender tampoco”, denunció con indignación.

“El guardia maltratando, jalándole las cosas, echando pi... Se le cayó el celular y siguió maltratando. A esa viejita de 80 y pico de años que sobrevive con eso, se lo están quitando todo”, lamentó esa misma persona.

El video ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios han condenado el trato inhumano hacia personas mayores que, en vez de recibir apoyo, son criminalizadas por buscar su sustento en medio del colapso económico nacional.

En febrero, Héctor Julio Cedeño Negrín, un anciano de 71 años que fue víctima de un violento arresto en la calle Monte, en La Habana, porque llevaba una pancarta que decía "Abajo la dictadura".

Un video publicado en redes por el periodista Yosmany Mayeta mostró el momento en que el anciano agitaba la pancarta y gritaba la consigna, hasta que fue sometido con violencia por un agente vestido de civil que, tras arrastrarlo hasta la patrulla, pasó mucho trabajo para montarlo en el carro, porque el anciano se resistió con firmeza.

En diciembre pasado, una desgarradora escena vivieron las personas que se encontraban en el Aeropuerto Internacional de La Habana, donde un niño que vendía caramelos terminó montado en una patrulla.

El periodista Mario Vallejo, de Univisión 23, compartió en su muro de Facebook el video en el que se ve al menor que se aleja llorando al ver que un oficial se acerca a él. El chico lleva en su mano una cubeta de pintura en la que seguramente tenía los caramelos.

El hecho ocurrió en la Terminal 3 del aeropuerto. Aunque el pequeño se alejó bastante, no pudo impedir que los agentes lo subieran al auto policial y se lo llevaran.

